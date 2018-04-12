Ряд печатных изданий Липецкой области стали лауреатами конкурса «Золотой фонд прессы-2018»

ЛИПЕЦК , 12 апреля. / ТАСС /. Пять печатных изданий Липецкой области стали лауреатами всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы» в 2018 году. Об этом сообщили ТАСС в четверг в администрации области.

В частности, среди лауреатов оказались газета «Молодежный вестник», еженедельный журнал «ЛГ: итоги недели» и районные газеты «Вперед» (Волово), «Донские вести» (Хлевное) и «Сельская нива» (Липецкий район).

По словам начальника областного управления по делам печати, телерадиовещания и связи Натальи Демьяновой, областным СМИ и региональным распространителям печатной продукции предоставляются различные формы господдержки. «В Липецкой области для работников СМИ проводятся медиафорумы, круглые столы, конкурсы, в том числе с солидными денежными премиями. Все это способствует повышению качества изданий и стабилизации тиражей», — пояснила она.

В свою очередь, в администрации области добавили, что с 2018 года в регионе действует программа по реконструкции 30 почтовых отделений , также выделены средства на ремонт и строительство павильонов "Роспечати" . «Одна из основных задач власти — улучшение качества жизни человека. Мы стараемся обеспечить это по всем направлениям, начиная от совершенствования медицинской и образовательной системы, заканчивая другими социальными вопросами», — подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королев

"Золотой фонд прессы" — всероссийский конкурс на соискание Знака отличия, цель которого повышение качества периодических изданий в связи с переходом на мультимедийный контент в условиях цифровизации, оказание содействия в реализации Национальной программы развития и поддержки чтения, формирование единого культурного пространства страны. Лауреатами конкурса 2018 года в различных номинациях стали 169 изданий из разных регионов страны.