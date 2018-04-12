Владимирский и словацкий бизнес говорят на одном языке

Сегодня в здании администрации Владимирской области прошёл российско-словацкий бизнес-форум.

Его организаторами с нашей стороны выступили департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности, Корпорация развития и Торгово-промышленная палата Владимирской области.

Со словацкой — Агентство по развитию торговли и инвестиций (SARIO) при Министерстве экономики правительства этой центрально-европейской страны, которое на форуме представлял его исполнительный директор Йозеф Трояк.

Господин Трояк возлагает на бизнес-миссию в России огромные надежды. Он видит в ней «прекрасную возможность для словацких предпринимателей вновь открыть коммерческий потенциал волшебного куска мира, которым, несомненно, является Россия», — вот таким изысканным поэтическим слогом передал глава словацкой делегации переполнявшие его чувства.

Атмосфера на форуме царила деловая и вместе с тем душевная. Надо отметить, что ни одному из участников форума не понадобился переводчик — все прекрасно обходились великим и могучим, хотя, казалось бы… Варшавский договор и СЭВ, в которые входила эта республика в составе Чехословакии, вот уже почти три десятилетия как приказали долго жить, Словакия давно входит в Евросоюз , Шенген и зону евро.

И всё у них там, в ЕС, замечательно, если судить по презентации, представленной очаровательной Сильвией Трайчиковой. Но всё же без великого восточного славянского брата, русского народа, без гигантского российского рынка, без взаимодействия с нашей экономикой — тоже никак, несмотря на все санкции со стороны Евросоюза в отношении РФ, о которых не преминула упомянуть недобрым словом госпожа Трайчикова.

Бизнес говорит на другом языке, нежели политики, бизнес не приемлет санкций и растворяет границы. Это понимают и дипломаты, что недвусмысленно прозвучало из уст советника посольства Словацкой республики в России Даниеля Духоня.

После вступительных приветственных речей и презентаций директор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности областной администрации Инна Хроменкова и вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области Кирилл Гаврилов дали старт работе биржи контактов в формате В2В встреч.

Форум получился весьма представительным: в нём приняли участие руководители 12 словацких компаний и более двух десятков владимирских.

Бизнес-диалог, совмещённый с дегустацией продукции наших преуспевших на ниве импортозамещения сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий пищевой индустрии, оказался более чем продуктивным.

Что ж, будем пожинать плоды форума. Надеемся, они не заставят себя ждать в виде новых совместных предприятий и увеличения оборотов взаимной торговли. Вопреки всем санкциям будем дружить бизнесами и народами.