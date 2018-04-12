Эксперты не ожидают скачка цен на товары в РФ из-за внедрения единой системы маркировки

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Внедрение единой системы маркировки и прослеживаемости товаров не приведет к скачку цен на продукцию для конечных потребителей, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В настоящее время Минпромторг дорабатывает проект концепции создания такой системы, которая должна заработать в России к 2024 году. В частности, в ведомстве обсуждают перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, в том числе приоритетную группу.

По мнению экспертов, ожидать скачка цен на товары, которые войдут в данный перечень, не стоит — если рост и будет, то минимальный.

"Если даже будет незначительное изменение цен, то в пределах инфляционных показателей, наблюдающихся в экономике России. Это видно на примере внедрения маркировки на пилотных проектах — меховых изделий, лекарств. Они показали, что цена на товары практически не изменилась", — считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко

Глава профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владлен Максимов в этой связи привел в пример пилотный проект цифровой маркировки табака, оператором которого является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ): «На мой взгляд, вариант с цифровой маркировкой табачной продукции из всех, которые были предложены — марки и прочее — является самым щадящим для бизнеса, в связи с этим значительных обоснований для подорожания продукции я не вижу».

Более конкретные цифры смог назвать ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман , по мнению которого маркировка с полной необходимой информацией может добавить до 5% к стоимости различных видов продукции. «Размер увеличения цены зависит от многих факторов. Среди способов маркировки наиболее затратны те, которые относятся к технологически сложным. Однако они и более надежны, и вмещают больший объем информации по сравнению с традиционными, например, с нецифровыми штрих-кодами», — отметил он.

Борьба с контрафактом

Внедрение цифровой маркировки товаров должно происходить, прежде всего, в тех отраслях, где наблюдается больше всего контрафактной продукции, считают эксперты.

"Целесообразность маркировки конкретных видов продукции зависит, прежде всего, от того, насколько она отвечает интересам конечного потребителя. Критерии этого — назначение товара и уровень его фальсификата в торговых сетях", — заявил Гойхман.

Такого же мнения придерживается и Тимченко, отмечая, что в первую очередь цифровую маркировку нужно вводить для тех видов товаров, которые непосредственно влияют на жизнь и здоровье человека. «Маркировка позволит убрать из продажи фальсификат, который может нанести вред здоровью человека, позволит легализовать рынок товаров, которыми гражданами пользуются в повседневной жизни», — подчеркнул он.

В свою очередь глава профсоюза предпринимателей Максимов отмечает, что в данном вопросе нужно опираться на мнение предпринимательского сообщества: «К примеру, производители обуви говорят о том, что не могут справиться с потоком контрафактной продукции. Значит, здесь необходимо внедрение маркировки для борьбы с нелегальным рынком, что в конечном счете обезопасит потребителя от риска приобретения некачественного продукта».

О внедрении системы маркировки

Разработкой единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который назначен оператором системы. Как отмечают в ЦРПТ, технология проекта маркировки разрабатывалась совместно с бизнесом для сокращения дополнительных инвестиций и минимизации влияния на операционные процессы всех участников.

В феврале 2017 года в России стартовал пилотный проект по электронной маркировке лекарственных средств, а с 2020 года маркировка лекарств станет обязательной. В январе 2018 года в России запущен пилотный проект по маркировке сигарет. До конца года будут подведены его итоги и определены сроки обязательного внедрения системы.

В рамках пилота используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.