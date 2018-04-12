Из‑за паводка в Озерах и Луховицах изменили маршруты доставки почты

Почта России » изменила маршруты доставки почты в заречных районах подмосковных городских округов Озеры и Луховицы в связи с паводком, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«В связи с закрытием некоторых мостов руководство Коломенского почтамта приняло решение изменить маршруты почтового транспорта, тем самым обеспечив своевременную доставку почтовых отправлений», — отмечается в материале.

Как подчеркнул начальник Коломенского почтамта Сергей Воробьев , клиенты получат свои письма и посылки в срок вне зависимости от возможных подтоплений.

В некоторых районах Московской области , где также возможны подтопления, сотрудники «Почты России» находятся в тесном взаимодействии с представителями МЧС

«Одна из улиц нашего города, которая расположена в зоне риска, находится под пристальным вниманием сотрудников МЧС. Каждое утро нам сообщают об уровне воды в реке и прогноз паводков, чтобы мы своевременно приняли соответствующие меры», — сообщил начальник Наро-Фоминского почтамта Евгений Егоренков.