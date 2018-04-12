Из‑за паводка в Озерах и Луховицах изменили маршруты доставки почты 

«Почта России» изменила маршруты доставки почты в заречных районах подмосковных городских округов Озеры и Луховицы в связи с паводком, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.
«В связи с закрытием некоторых мостов руководство Коломенского почтамта приняло решение изменить маршруты почтового транспорта, тем самым обеспечив своевременную доставку почтовых отправлений», — отмечается в материале.
Как подчеркнул начальник Коломенского почтамта Сергей Воробьев, клиенты получат свои письма и посылки в срок вне зависимости от возможных подтоплений.
В некоторых районах Московской области, где также возможны подтопления, сотрудники «Почты России» находятся в тесном взаимодействии с представителями МЧС.
«Одна из улиц нашего города, которая расположена в зоне риска, находится под пристальным вниманием сотрудников МЧС. Каждое утро нам сообщают об уровне воды в реке и прогноз паводков, чтобы мы своевременно приняли соответствующие меры», — сообщил начальник Наро-Фоминского почтамта Евгений Егоренков.
Ранее пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор» сообщала, что в связи с поднятием уровня воды временно приостановлено транспортное и пешеходное движение на Бобреневском и Митяевском мостовых переходах в городском округе Коломна, на наплавном мосту через реку Оку в городском округе Озеры и на паромных переправах в поселке Белоомут и в селе Дединово в городском округе Луховицы.