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Путин поручил законодательно исключить необоснованную блокировку банками счетов юрлиц и физлиц
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Путин поручил законодательно исключить необоснованную блокировку банками счетов юрлиц и физлиц 

Rambler News Service 1 час назад
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц», — говорится в тексте поручения.
Кроме того, правительство совместно с Банком России поручено внести изменения в законодательство, направленные на конкретизацию порядка и оснований принятия решений о блокировке счетов кредитными организациями физлиц юрлиц.
Срок исполнения поручений — 1 сентября 2018 года. Поручения утверждены президентом по итогам встречи с женщинами-предпринимателями, прошедшей 7 марта 2018 года, сообщает пресс-служба Кремля.
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