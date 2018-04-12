Путин поручил законодательно исключить необоснованную блокировку банками счетов юрлиц и физлиц

Кроме того, правительство совместно с Банком России поручено внести изменения в законодательство, направленные на конкретизацию порядка и оснований принятия решений о блокировке счетов кредитными организациями физлиц юрлиц.