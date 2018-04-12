Путин поручил законодательно исключить необоснованную блокировку банками счетов юрлиц и физлиц 

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц», — говорится в тексте поручения.
Кроме того, правительство совместно с Банком России поручено внести изменения в законодательство, направленные на конкретизацию порядка и оснований принятия решений о блокировке счетов кредитными организациями физлиц юрлиц.
Срок исполнения поручений — 1 сентября 2018 года. Поручения утверждены президентом по итогам встречи с женщинами-предпринимателями, прошедшей 7 марта 2018 года, сообщает пресс-служба Кремля.