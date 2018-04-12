Зараженные вредителем хризантемы из Италии обнаружили в Подмосковье 

Зараженные белой ржавчиной хризантемы из Италии обнаружили на складе в Подмосковье, продукция уничтожена, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения ЗАО «ОСТ-Терминал» (в Краснознаменске — ред.), при досмотре срезов цветов хризантемы кустовой происхождением Италия был выявлен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза — белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn)», — говорится в сообщении.
Наличие возбудителя болезни растений хризантем подтверждено лабораторной экспертизой. Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.