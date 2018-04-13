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В Подмосковье обнаружили зараженные вредителем гвоздики из Италии
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В Подмосковье обнаружили зараженные вредителем гвоздики из Италии 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту в Подмосковье обнаружили срезанные гвоздики из Италии, зараженные цветочным трипсом, цветы будут уничтожены, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Нна фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» в Краснознаменске — ред.), при досмотре срезов цветов гвоздики в количестве 560 штук происхождением Италия был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», — отмечается в сообщени.
Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.
Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.
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