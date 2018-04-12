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Российский госдолг подрос на миллиарды долларов
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Российский госдолг подрос на миллиарды долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Внешний долг России с начала года вырос на 1,2 процента, что эквивалентно 6,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Центрального банка.
Таким образом, задолженность страны перед иностранными кредиторами достигла отметки в 524,9 миллиарда долларов. При этом ЦБ уточняет, что внешний долг частного сектора практически не изменился. Причиной роста регулятор называет увеличение обязательств после размещения суверенных долговых ценных бумаг и управление международными резервами.
Госдолг страны складывается из внешнего и внутреннего. В конце января Минфин отчитался об увеличении государственного внутреннего долга России. За год он вырос на 1,146 триллиона рублей (на 18,8 процента).
10 апреля стало известно, что в Конгрессе США готовится пакет санкций против госдолга и госбанков России. Законопроект предусматривает введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом.
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