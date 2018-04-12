Эксперт: порядка 1% владельцев сайтов регистрируют доменное имя как товарный знак

СВЕТЛОГОРСК / Калининградская область /, 12 апреля. / ТАСС /. Около 1% владельцев интернет-сайтов регистрируют доменное имя в качестве товарного знака, что приводит к незаконному копированию доменов с незначительным изменением и другим нарушениям. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказала эксперт в области патентования, исполнительный директор компании Online Patent (цифровая платформа по управлению интеллектуальными правами, резидент «Сколково» — прим. ТАСС) Алина Акиншина.

"Только порядка 1% владельцев сайтов, доменных имен регистрируют словесное обозначение в качестве товарного знака. На практике это значит, что, когда они сталкиваются с копированием и другими нарушениями, у них нет даже оснований предъявить претензии. Да, можно идти через сложные судебные пути, доказывать, что это обозначение приобрело известность, но очень часто намного проще заранее зарегистрировать свои исключительные права", — рассказала она.

По словам Акиншиной, повышение просвещенности предпринимателей в сфере исключительных прав приобретает все большее значение. «В противном случае потери могут быть серьезными. Вспомним кейс недавний, когда наш Большой театр взыскал с небольшого хостела Bolshoi за использование товарного знака в его наименовании и доменном имени компенсацию в размере 5 млн рублей. Сходные ситуации с большими компенсациями есть и в отношении других объектов, для предпринимателей это объективные риски — конфликтовать с каким-то известным правообладателем и попасть на большую судебную компенсацию», — пояснила эксперт.

Защита потребителей и соцсети

При этом от незаконного использования схожих доменных имен страдают и потребители, отмечает собеседница агентства. «Мы часто сталкиваемся на практике, когда делаются полные зеркала с примитивными ошибками, полностью копируется сайт, человек платит вроде бы на привычном ресурсе, но его деньги попадают к мошенникам. Это огромный репутационный урон для компании-владельца интернет магазина и потеря денег для потребителей», — рассказала Акиншина, уточнив, что в целом по миру потеря брендов от такой недобросовестной конкуренции оценивается в порядка 350 млрд долларов.

Еще одним сегментом рынка, на который пока недостаточно обращают внимание предприниматели — защита прав своего бренда в социальных сетях. «И „Вконтакте“, и в Facebook можно защитить свой домен. Самое главное — должен быть зарегистрированный товарный знак, тогда вы можете говорить о том, что название какой-то другой группы, логотип, короткий url нарушают ваши права на зарегистрированный результат интеллектуальной деятельности», — рассказал собеседница агентства.

Акиншина добавила, что неотрегулированной остается и продажа групп в социальных сетях. «С точки зрения заключения таких сделок сейчас нет полностью отвечающего требованиям их заключения законодательства, есть ряд способов, путем использования которых подобные договоры могут заключаться, но обычно они формулируются несколько иначе — как передача прав администрирования, а не как продажа группы, например. Это вопрос дальнейшего совершенствования законодательства, введения новых категорий, чтобы эти сделки могли формально правильно заключаться. Сейчас над этим активно работают в рамках различных подгрупп программы „Цифровая экономика“ и в целом по стране», — пояснила она.

Объемы патентования и рынки

Как рассказал в интервью ТАСС руководитель патентной практики «Сколково» Дмитрий Котлов, проблема защиты интеллектуальных прав в интернете сегодня заключается и в получении патентов на высокотехнологичные разработки. «Есть проблема [со сроком получения патентов], она связана в основном с IT-разработками, которые очень быстро внедряются и так же быстро устаревают. Но здесь фактически путь один — ускорять процесс выдачи и получения патента», — отметил Котлов.

По его словам, неурегулированным остается вопрос и со сроком действия патентов (20 лет — прим. ТАСС) в некоторых отраслях, в частности в фармакологии. «В первую очередь это медицина, где идут длительные клинические испытания и долгий срок регистрации, и часто компании от 20 лет остается 3-4 года использования патента. Компании, как правило, строят сложную, глобальную защиту своей разработки не на одном патенте. Но в каком-то смысле это проблема, потому что стоимость все равно не падает, у них могут появиться конкуренты, которые предложат то же самое по более низкой стоимости», — рассказал он.

Котлов также добавляет, что в сфере фармакологии появляется и другая сторона — монополизация рынка одной компанией. «И вот как раз с этим во всем мире идет борьба, стараются не допускать так называемых „вечно зеленых патентов“, когда одно химическое соединение описывают через его свойства, которые возникают в результате его применения, и так получают новый патент», — пояснил собеседник агентства.

О форуме

Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано семь хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.