Помпео: США еще не могут вывести войска из Афганистана

"Я считаю, что курс действий, выбранный президентом [США Дональдом] Трампом, является правильным. Он скромен применительно к намеченной миссии. Он признает, что мы там находимся ужасно долгое время, и что у нас есть задача ухода, но не готовы уйти до тех пор, пока Америка не окажется в состоянии в огромной степени ослабить террористическую угрозу, которая может исходить оттуда в наш адрес", — сказал Помпео.

"И хотя я хочу уйти точно так же, как и вы,

мы еще не добрались до того этапа, когда это надлежало бы сделать", — заявил претендент на должность руководителя внешнеполитического ведомства США , отвечая на вопросы сенатора Рэнда Пола (республиканец, от штата Кентукки). Этот законодатель активно настаивал на том, чтобы американская администрация приступила к выводу своего воинского контингента из Афганистана. По словам Помпео, нынешнее правительство США хочет добиться в том числе «большей стабильности в Афганистане».

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. Речь идет о самой долгой зарубежной военной кампании США.