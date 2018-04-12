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Помпео: США еще не могут вывести войска из Афганистана
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Помпео: США еще не могут вывести войска из Афганистана 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео считает, что американские войска пока должны продолжать оставаться в Афганистане. Он подтвердил это, выступая в четверг в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.
"Я считаю, что курс действий, выбранный президентом [США Дональдом] Трампом, является правильным. Он скромен применительно к намеченной миссии. Он признает, что мы там находимся ужасно долгое время, и что у нас есть задача ухода, но не готовы уйти до тех пор, пока Америка не окажется в состоянии в огромной степени ослабить террористическую угрозу, которая может исходить оттуда в наш адрес", — сказал Помпео.
"И хотя я хочу уйти точно так же, как и вы,
мы еще не добрались до того этапа, когда это надлежало бы сделать", — заявил претендент на должность руководителя внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопросы сенатора Рэнда Пола (республиканец, от штата Кентукки). Этот законодатель активно настаивал на том, чтобы американская администрация приступила к выводу своего воинского контингента из Афганистана. По словам Помпео, нынешнее правительство США хочет добиться в том числе «большей стабильности в Афганистане».
В настоящее время Помпео является директором Центрального разведывательного управления США.
Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. Речь идет о самой долгой зарубежной военной кампании США.
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