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В Совфеде предложили включить Кисловодск в перечень исторических городов
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В Совфеде предложили включить Кисловодск в перечень исторических городов 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Кисловодск может попасть в перечень исторических городов и поселений как город с богатым историко-культурным наследием. С таким предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров.
«Основа сохранения исторического облика, богатейшего историко-культурного наследия города должна быть обеспечена на законодательном уровне. Кисловодск вправе претендовать и на включение в перечень исторических городов и поселений», — заявил первый вице-спикер. Его слова приводит ТАСС.
Этот вопрос обсуждался среди прочих на заседании рабочей группы по вопросам комплексного развития города-курорта, которую возглавляет Федоров. На заседании также шла речь о реализации мероприятий по комплексному развитию. Как отметил первый вице-спикер СФ, перечень этих мероприятий был разработан в конце 2016 года и за это время изменилась ситуация в экономике.
В частности, в разработанном Минздравом РФ проекте Стратегии развития санаторно-курортного комплекса особый акцент сделан на необходимости стимулирования инвестиционной деятельности. Принятие этого документа, по мнению Федорова, создаст предпосылки для расширения круга мероприятий, которые можно было бы реализовать и в рамках плана комплексного развития Кисловодска.
На заседании также рассматривались вопросы сохранения историко-культурного наследия и признания ряда объектов объектами культурного наследия, что будет способствовать сохранению архитектурного облика центра города.
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