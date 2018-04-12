ЕЭК рассмотрела вопросы таможенного сотрудничества, конкуренции, антимонопольного и технического регулирования

Согласовано продление срока государственного регулирования цен на белый сахар в Республике Беларусь , определен порядок предоставления информации о товарах, ввозимых в Союз водным транспортом, утверждены перечни стандартов к техрегламенту о безопасности аттракционов, актуализированы перечни стандартов к техрегламенту на парфюмерно-косметическую продукцию, принят ряд других решений по углублению евразийской интеграции.

Коллегия ЕЭК в связи с обращением Республики Беларусь согласовала продление срока государственного регулирования цен на белый сахар в стране на 90 дней — до 15 июля этого года.

Ранее Республика Беларусь постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 4 декабря 2017 № 60 установила предельные минимальные цены на кристаллический сахар. В стране на 90 дней — с 17 января до 16 апреля этого года — было введено временное государственное регулирование отпускных и розничных цен на белый сахар и ограничен уровень предельной торговой надбавки до 15%.

Продление срока госрегулирования цен на сахар, по мнению белорусской стороны, позволит стабилизировать ситуацию по реализации этого продукта производителями из Беларуси, а также устранит негативное влияние диспаритета цен на белый сахар на внутреннем рынке Беларуси из-за его перепроизводства в ЕАЭС и мире.

Коллегия ЕЭК приняла решения в развитие института предварительного информирования (ПИ) о товарах, ввозимых на территорию ЕАЭС. Так, с 1 октября участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), планирующим перемещать товары через таможенную границу Евразийского экономического союза водным видом транспорта, необходимо будет подавать в таможенный орган заведомо, до прибытия в пункт пропуска, информацию о ввозимых товарах. Аналогичная норма уже действует в отношении товаров, перемещаемых автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.

При этом по правилам нового Таможенного кодекса Союза наряду с обязательной информацией, необходимой таможенным органам для предотвращения нарушений и обеспечения экономической безопасности стран Союза, участник ВЭД сможет подать дополнительные сведения.

Дополнительные сведения могут подаваться по желанию участника ВЭД с учетом целей дальнейшего использования ПИ. Такая информация будет служить ускорению прохождения таможенных формальностей. Например, если планируется, что груз пойдет транзитом по союзной территории, перевозчик для минимизации временных потерь вправе предоставить заранее объем сведений, необходимых для оформления транзитной декларации. Если же собирается помещать товар на склад временного хранения, — предоставляет сведения, необходимые для этой процедуры.

В целях упрощения идентификации товаров и транспортных средств Коллегия ЕЭК также утвердила единый порядок регистрации предварительной информации, поступившей от участников ВЭД. Для удобства субъектов хозяйствования, решение обязывает таможенные органы в течение 15 минут с момента получения информационной системой предварительных данных зарегистрировать и направить участнику ВЭД сообщение, содержащее регистрационный номер ПИ, дату и время его присвоения. В случае отказа в регистрации сообщение должно содержать причину, дату и время отказа. Оперативное информирование участников ВЭД об отказе в регистрации позволит своевременно исправить некорректную ПИ и повторно ее подать в таможенный орган. Присвоенный регистрационный номер позволит автоматически, оперативно и безошибочно идентифицировать представленную предварительную информацию для ее последующего использования.

Коллегия ЕЭК приняла перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности аттракционов».