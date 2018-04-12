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В Архангельске пройдет «воскресник» и субботник по уборке территории
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В Архангельске пройдет «воскресник» и субботник по уборке территории 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске 29 апреля и 12 мая пройдут общегородские субботники по уборке территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Распоряжение о проведении субботников подписал глава Архангельска Игорь Годзиш.
Главам территориальных округов и управляющим компаниям необходимо организовать привлечение жителей домов к санитарной уборке придомовых территорий. Всех вышедших на субботники горожан администрации округов и УК обеспечат инвентарём и мешками для сбора мусора.
При этом отметим, что 29 апреля (дата первого субботника) выпадает на воскресение. Наверное было бы правильнее первый субботник считать «воскресником».
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