В Архангельске пройдет «воскресник» и субботник по уборке территории

Архангельске 29 апреля и 12 мая пройдут общегородские субботники по уборке территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Распоряжение о проведении субботников подписал глава Архангельска Игорь Годзиш

Главам территориальных округов и управляющим компаниям необходимо организовать привлечение жителей домов к санитарной уборке придомовых территорий. Всех вышедших на субботники горожан администрации округов и УК обеспечат инвентарём и мешками для сбора мусора.

При этом отметим, что 29 апреля (дата первого субботника) выпадает на воскресение. Наверное было бы правильнее первый субботник считать «воскресником».