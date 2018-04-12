Развитие отрасли возобновляемых источников энергии обсудили в Сочи

10 апреля в Сочи начала работу выставка-конференция «Альтернативные источники мировой энергии» ARWE 2018. На площадке мероприятия собрались члены федеральных и региональных министерств и ведомств, представители ведущих международных компаний-производителей отрасли ВИЭ, регуляторы рынка для обсуждения дальнейших путей развития ВИЭ в России

В рамках ARWE 2018 проходит первый российский Форум поставщиков, организованный по инициативе Минпромторга России

Активное развитие секторов ВИЭ обеспечивает приток инвестиций, что приводит к появлению в стране новых технологических компетенций. Дальнейшему развитию этого рынка будет способствовать проведение таких В2В площадок как Форум поставщиков, где компании-вендоры смогут найти качественных поставщиков оборудования, компонентов и материалов для успешной реализации проектов в сфере ветроэнергетики, —

отметил в приветственном слове к участникам заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков

В работе Форума поставщиков активное участие принимает Олег Бочкарев — заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации . В рамках диверсификации производства предприятия ОПК России рассматривают возможность переориентации на выпуск запчастей и комплектующих для строящихся ветропарков страны.

На пленарном заседании участники обсудили ряд актуальных тем: программу ДПМ ВИЭ, в рамках которой осуществляется государственная поддержка производителям оборудования ВИЭ до 2024 года, вопросы локализации, взаимодействие вендоров с промышленными предприятиями, инвестиции в отрасль ВИЭ и обеспечение энергией отдаленных регионов.