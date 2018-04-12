Ещё
Развитие отрасли возобновляемых источников энергии обсудили в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Развитие отрасли возобновляемых источников энергии обсудили в Сочи 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
10 апреля в Сочи начала работу выставка-конференция «Альтернативные источники мировой энергии» ARWE 2018. На площадке мероприятия собрались члены федеральных и региональных министерств и ведомств, представители ведущих международных компаний-производителей отрасли ВИЭ, регуляторы рынка для обсуждения дальнейших путей развития ВИЭ в России.
В рамках ARWE 2018 проходит первый российский Форум поставщиков, организованный по инициативе Минпромторга России.
Активное развитие секторов ВИЭ обеспечивает приток инвестиций, что приводит к появлению в стране новых технологических компетенций. Дальнейшему развитию этого рынка будет способствовать проведение таких В2В площадок как Форум поставщиков, где компании-вендоры смогут найти качественных поставщиков оборудования, компонентов и материалов для успешной реализации проектов в сфере ветроэнергетики, —
отметил в приветственном слове к участникам заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.
В работе Форума поставщиков активное участие принимает Олег Бочкарев — заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. В рамках диверсификации производства предприятия ОПК России рассматривают возможность переориентации на выпуск запчастей и комплектующих для строящихся ветропарков страны.
На пленарном заседании участники обсудили ряд актуальных тем: программу ДПМ ВИЭ, в рамках которой осуществляется государственная поддержка производителям оборудования ВИЭ до 2024 года, вопросы локализации, взаимодействие вендоров с промышленными предприятиями, инвестиции в отрасль ВИЭ и обеспечение энергией отдаленных регионов.
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
Денис Мантуров выступил с докладом на заседании Правительственной комиссии по импортозамещению В Минпромторге России прошла стажировка для участников форума «Россия – страна возможностей» Роботизация в сельском хозяйстве - новый этап в развитии АПК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь319
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники268
Суд изменил приговор Улюкаеву201
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии195
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии60
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение