Си Цзиньпин принял участие в торжественном смотре ВМС НОАК в акватории Южно-Китайского моря

Санья, 12 апреля / Синьхуа / — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР , председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин сегодня в первой половине дня принял участие в торжественном смотре ВМС НОАК в акватории Южно-Китайского моря.

Смотр ВМС НОАК стал крупнейшим подобным мероприятием в Китае с 1949 года.

Глава КНР указал, что необходимость создания мощного военно-морского флота «никогда не была такой острой, как в настоящий момент», и призвал к формированию первоклассных ВМС мирового уровня. —0—