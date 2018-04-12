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Си Цзиньпин принял участие в торжественном смотре ВМС НОАК в акватории Южно-Китайского моря
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Си Цзиньпин принял участие в торжественном смотре ВМС НОАК в акватории Южно-Китайского моря 

ИА Синьхуа 1 час назад
Санья, 12 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин сегодня в первой половине дня принял участие в торжественном смотре ВМС НОАК в акватории Южно-Китайского моря.
Смотр ВМС НОАК стал крупнейшим подобным мероприятием в Китае с 1949 года.
Глава КНР указал, что необходимость создания мощного военно-морского флота «никогда не была такой острой, как в настоящий момент», и призвал к формированию первоклассных ВМС мирового уровня. —0—
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