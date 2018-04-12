В московской школе открыли баню

Всем известно, что в школе учат. Но бывает так, что там еще и показывают… стриптиз. В здании общеобразовательного учреждения №1953 расположилась баня. Там работают сауны с ресторанным обслуживанием и приватными кабинетами. Местные жители, родители учеников, обеспокоены таким соседством. Они возмущаются: как можно быть спокойными за детей, если в подвале учебного заведения кипит бурная сладкая жизнь?

Мы решили узнать, реально ли это соседство и зачем в образовательном учреждении открыли такое пикантное местечко. Выяснилось, что сауну можно заказать со всеми удовольствиями: и с массажем, и со спиртным.

Действительно, по названному адресу расположены школа, детское дошкольное учреждение, спортшкола и банный комплекс. Это одно и то же здание, обнесенное единым забором. Получается, что дети, приходя на занятия, сразу же попадают на территорию бани, где, возможно, в этот момент проходит бурная вечеринка.

На сайте банного комплекса читаем, что там находится школа банного мастерства и каждый желающий может пройти курсы и получить сертификат банщика. То есть этот комплекс, по идее, тоже является образовательным учреждением, и школьники никак от этого пострадать не должны. Специалисты сауны обещают погрузить клиентов в мир правильной банной культуры. Там же можно пройти ингаляции, различные пилинги и мыльную помывку. На первый взгляд все в рамках приличия.

Мы приехали на место, чтобы лично убедиться, можно ли тут весело провести время. Подходим к зданию и видим вывеску фитнес-клуба. Интересуемся, где же тут баня. Нам указывают на незаметную дверь справа от клуба. Найти вход в сауну было непросто — ни табличек, ни указателей. Пройдя немного вперед, замечаем вход в спортивную школу, далее в дошкольное учреждение — конструкция здания предполагает между сауной и детскими учреждениями общий коридорчик, который видно снаружи.

В холле бани улыбчивая девушка на ресепшне показывает три зала местных саун.

— Можно ли арендовать у вас баню в будний день, скажем, в час дня? — спрашиваю я.

— Да, можно, конечно.

— У нас будет девичник, шумная компания. Есть ли у вас караоке, мы бы хотели попеть песни, оторваться, знаете ли…

— Караоке у нас нет, но есть плазма, вы можете там смотреть музыкальные каналы или принести магнитофон с собой. И пойте сколько хотите. У нас также в сауне есть стол и просторный диван.

— А не помешаем ли мы школьникам, ведь это будет днем, когда идут уроки, а мы будем петь громко…

— Нет, у нас хорошая звукоизоляция. Если бы она была плохая, нам бы не разрешили тут открыть сауну. Дети не услышат шума.

— А есть ли у вас тут бар?

— Спиртного мы не продаем, но вы можете прийти со своими спиртными напитками, мы этого не запрещаем. Приносите сколько хотите.

Вежливая менеджер также пояснила, что я могу пригласить на вечеринку стриптизера или массажиста и вообще кого захочу. А также посоветовала, что лучше объяснить гостям заранее, где находится баня, потому что на их здании нет таблички с указателем. Все-таки они располагаются в здании школы, и поэтому им запретили вешать вывеску, чтобы не привлекать внимание.

Получается, всего за 1800 рублей в час любой желающий может устроить тут шумную вечеринку с недвусмысленным продолжением.

Законно ли такое? Правильно ли юридически и просто по-человечески?

Юрист Сергей УСАЧЕВ пояснил, если это «центр банщиков», значит, подразумевается некоммерческая организация:

— Потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, а это в том числе и в детских, образовательных организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Если есть информация, что организация использует муниципальное помещение не по назначению, нужно об этом заявить в соответствующие органы. Особенно я советую написать заявление родителям детей — ведь такое небезопасное соседство до хорошего не доведет. Баня в школе с возможностью там распивать спиртные напитки — это полный абсурд!

В Департаменте образования Москвы нас переадресовали к директору школы №1953 Александру Барановскому . Вот что он ответил:

— В составе зданий школы №1953 «Москва‑98» имеется здание, которое с 1999 года находится в долгосрочной аренде у региональной общественной организации «Физкультурно-спортивное общество „НААС“. В арендованных помещениях имеется бассейн, оборудованы сауны и инфракрасные кабины для посетителей бассейна. Арендатор осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность в рамках действующего договора аренды, а помещения арендатора имеют отдельный вход и огорожены от школы.

Источник