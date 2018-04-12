Спецслужбы СНГ будут ловить террористов вместе

Главной темой сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ стала культура, ведь 2018 год объявлен в государствах Содружества Годом культуры. Ей посвящены многие вопросы пятничного пленарного заседания. Но накануне депутаты, съехавшиеся в Таврический дворец в Петербурге , работали на перспективу: готовили очередные модельные законы, рекомендации, постановления — они будут приняты на следующих сессиях МПА.

Правила конфликтов

Больше всего, пожалуй, говорили о безопасности. Так, на Комиссии по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам обсуждали, как бороться с насилием против мирных граждан. И решили, что пора начать разработку Конвенции о кодексе поведения в отношении террористических и экстремистских организаций. Главной частью этого договора станут положения о взаимном признании судебных решений, установивших экстремистский или террористических характер тех или иных групп. Кроме того, Антитеррористический центр СНГ будет вести перечень таких организаций.

Ещё один документ, над которым начнут работу в Содружестве, — договор о совместных оперативно-разыскных мероприятиях в интересах борьбы с терроризмом. Это позволит спецслужбам стран СНГ установить полноценные горизонтальные связи и обезвреживать тех, кто во имя политических целей готов убивать мирное население.

Одной из самых сложных тем оказались рекомендации по применению гуманитарного права при противодействии терроризму и экстремизму. Речь шла не столько о подпольных террористических группах, сколько об организациях, вступивших в открытое вооружённое противостояние с государством — так, как совсем недавно было в Таджикистане , как сейчас происходит в Сирии

Парламентарии уточнили, что гуманитарные нормы распространяются не только на международные, но и на внутренние конфликты. И эти ограничения ничуть не мешают государству преследовать членов вооружённых антиправительственных групп. Депутаты сочли, что до всех военнослужащих необходимо довести информацию, что запрещены любые действия, носящие неизбирательный характер, которые могут привести к гибели мирного населения и уничтожению гражданских объектов.

Нельзя прикрываться мирными жителями и вообще использовать их в военных целях. Единственное, что можно с ними делать, — это защищать и эвакуировать в безопасные зоны. Запрещено уничтожать и повреждать памятники культуры, применять оружие неизбирательного действия. Преступными будут считаться приказы «Не оставлять живых» или «Брать заложников». С захваченными боевиками следует обращаться гуманно, не унижая их достоинства и веры, что не мешает преследовать их в уголовном порядке. Также солдаты должны знать о миссиях гуманитарных и межправительственных организаций, помнить об особом положении медиков.

Всего рекомендаций 14 — в ближайшее время они примут форму официального документа СНГ.

Кадры

По традиции в первый день сессии МПА СНГ собрался Совет ассамблеи, в который входят руководители парламентов стран Содружества. В этот раз они решили два кадровых вопроса.

Первый — об избрании председателя Совета, эта процедура проходит ежегодно весной.

Проголосовали единогласно, и Матвиенко сохранила свой пост председателя Совета МПА СНГ, который она занимает с 2011 года.

Сразу после избрания она внесла кандидатуру нового Генерального секретаря Совета: полгода назад Алексей Сергеев покинул эту должность. И теперь на неё претендовал Юрий Осипов

Убеждён, что опыт Валентины Ивановны, колоссальные духовные и физические силы будут способствовать развитию нашей организации.

«Я знаю его долгие годы по совместной работе, — представила своего кандидата Валентина Матвиенко. — Он прошёл хорошую школу, работая здесь, в Петербурге на различных постах, затем в Москве в министерствах, в аппарате Совета Федерации . Человек организованный, работоспособный. И замечу, что штаб-квартира МПА СНГ находится в Петербурге, а Юрий Осипов — петербуржец, ему будет легче находить общий язык с руководством города».

В итоге за Юрия Осипова проголосовали все главы делегаций Межпарламентской ассамблеи.