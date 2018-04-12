Источники: Минпромторг и Минэнерго могут быть объединены в новом правительстве

Министерство промышленности и торговли России может быть объединено с министерством энергетики в рамках формирования нового правительства, которое произойдет после инаугурации президента РФ 7 мая, рассказал RNS источник в правительстве и подтвердили два источника, знакомых с ситуацией. По их словам, регулирование электроэнергетики может быть выделено в отдельную структуру.

«Сейчас обсуждается объединение Минпромторга с Минэнерго. Для электроэнергетики хотят создать отдельную структуру», — рассказал RNS федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения.

«Такие разговоры ведутся. Раньше уже были схожие практики. Поэтому история обсуждается», — подтвердил источник в одной из нефтяных компаний.

Другой федеральный чиновник подтвердил, что знает о такой инициативе, но отметил, что она может быть одним из вариантов структуры нового правительства. «Это может быть версией. Вообще сейчас могут быть любые варианты», — отметил он.