Источники: Минпромторг и Минэнерго могут быть объединены в новом правительстве 

Министерство промышленности и торговли России может быть объединено с министерством энергетики в рамках формирования нового правительства, которое произойдет после инаугурации президента РФ 7 мая, рассказал RNS источник в правительстве и подтвердили два источника, знакомых с ситуацией. По их словам, регулирование электроэнергетики может быть выделено в отдельную структуру.
«Сейчас обсуждается объединение Минпромторга с Минэнерго. Для электроэнергетики хотят создать отдельную структуру», — рассказал RNS федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения.
«Такие разговоры ведутся. Раньше уже были схожие практики. Поэтому история обсуждается», — подтвердил источник в одной из нефтяных компаний.
Другой федеральный чиновник подтвердил, что знает о такой инициативе, но отметил, что она может быть одним из вариантов структуры нового правительства. «Это может быть версией. Вообще сейчас могут быть любые варианты», — отметил он.
Представитель курирующего ТЭК вице-премьера Аркадия Дворковича от комментариев отказался, переадресовав вопрос в администрацию президента. Представители Минэнерго и Минпромторга отказались от комментариев.
В 2008 году указом президента РФ Министерство промышленности и энергетики РФ (Минпромэнерго России) было упразднено, в результате чего были образованы Минпромторг и Минэнерго. В периметр вопросов, которые курировало министерство, входили: регулирование промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, развитие авиационной отрасли, обеспечение единства измерений, освоение месторождений полезных ископаемых на основе соглашений о разделе продукции, развитие науки и техники в интересах обороны и безопасности государства.