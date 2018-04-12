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«Локомотив» оригинально поздравил болельщиков с Днем космонавтики
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«Локомотив» оригинально поздравил болельщиков с Днем космонавтики 

SPORT24.ru 2 часа назад
Московский «Локомотив» оригинально поздравил болельщиков с Днем космонавтики, изобразив форварда команды Джефферсона Фарфана в скафандре.
— С Днём Космонавтики! #НаПутиКГлавному #ДеньФарфанавтики, — написали в твиттере железнодорожников.
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