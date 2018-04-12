Четверть века на страже общественного порядка

Фото Михаил Мойсеянчик

Четверть вековой юбилей отмечает 12 апреля мобильный отряд особого назначения (ранее отряд милиции особого назначения). Несмотря на то, что немного название поменялось, суть силовой структуры осталась та же — выполнение задач любого уровня сложности: от обеспечения безопасности на массовых мероприятиях до борьбы с террористами и экстремистами.

На юбилее были и ветераны подразделения, которые стояли у истоков создания отряда особого назначения во Владимирской области

«Всё зависит от того как прожиты эти 25 лет. ОМОН 33 региона достойно и с честью прожил эти годы. Он их не просто прожил, а прослужил и провоевал. Достойно пронёс своё имя «Владимирского ОМОНа. Чтобы каждое задание было вам по плечу и больших успехов в службе», — сказали ветераны ОМОНа.

На сегодняшний день ОМОН — одно из самых высококвалифицированных и подготовленных подразделений. В прошлом году подразделение выполнило 364 задания, из них 92 спецоперации на территории Северо-Кавказского региона. Только за три месяца текущего года — 61 задание. Отряд постоянно пополняется новобранцами.

Поздравить омоновцев приехал и военно-патриотический клуб «Пересвет». Парни показали несколько музыкальных миниатюр с оружием в руках. Этакие показательные выступления с боевым оружием, но без стрельбы и контактных единоборств. Публике понравилось. Мальчишки говорили, что когда подрастут, то хотели бы тоже влиться в боевое братство под названием ОМОН.

Сегодня отряд мобильный особого назначения входит в структуру Росгвардии. Основные задачи остались прежние.

«Сегодня ОМОН выполняет самые сложные и ответственные задачи по охране общественного порядка, по обеспечению общественной безопасности на Владимирской Земле, и с честью несут свой долг за Россию . Впереди у нас ЧМ по футболу, где наши сотрудники будут принимать активное участие в охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Будут также обеспечивать порядок на мероприятиях в Нижнем Новгороде, который встречает ЧМ на своей территории», — говорит начальник региональной Росгвардии Алфия Мокшина.

Не обошлось на юбилее и без заслуженных подарков. Многих сотрудников ОМОНа как мужчин, так и женщин наградили благодарственными письмами, орденам заслуги перед Отечеством второй степени. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом для правоохранителей.