«Небольшая речка превратилась в поток»: МЧС опубликовало видео взрывных работ в Бурундуках

ГУ МЧС по РТ опубликовало видео подрыва льда на реке Берля в районе татарстанского села Бурундуки в Кайбицком районе республики. Как отмечает пресс-служба управления, «небольшая речка превратилась в настоящий водяной поток, зажатый в ледяных торосах». Толщина этих торосов более метра, в подобных условиях воде сложно уходить по руслу, потому река и начала разливаться.

Глава Бурундуковского сельского поселения Рифат Гимадиев заявил, что в случае необходимости будет проведена эвакуация жителей из зоны подтопления. Пункты временного размещения уже готовы. Людей разместят в клубах Беляевского и Шушермы. Впрочем, пока жители отказываются переезжать: они или остаются у себя дома, или отправляются к родственникам на время паводка.

«Благодаря взрывным работам, проведенным сегодня взрывниками Министерства обороны при участии сотрудников МЧС, вода убыла уже примерно на 80-85 см», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Отметим, после работы в Бурундуках спасатели запланировали подрыв льда у мостовых опор на реке Меша в Тюлячинском районе.