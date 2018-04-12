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Рыбак вырезал из мертвой акулы 98 акулят
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Рыбак вырезал из мертвой акулы 98 акулят 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Австралии рыбак сделал кесарево сечение мертвой акуле и спас 98 ее детенышей. На видео инцидента обратил внимание издание Daily Mail.
Мэтью Орлов (Mathew Orlov) рыбачил на побережье штата Виктория и выловил тело плоскоголовой семижаберной акулы. Рыба была еще жива, когда проглотила наживку, однако, пока рыбак тащил улов на берег, ее насмерть загрызла другая акула. Мужчина положил рыбу на дно лодки и обнаружил, что ее живот шевелится.
«Когда я увидел это, мной овладели инстинкты. Я никогда до этого не делал ничего подобного, но мой опыт рыбака подсказывал, что детенышей надо извлечь как можно скорее», — объяснил Орлов свои действия. Он разрезал живот акулы, достал из него 98 маленьких акулят и выпустил в воду.
После этого мужчина приготовил акулу и съел ее вместе с семьей, потому что не хотел, чтобы ее мясо пропало.
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