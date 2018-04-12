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Лукашевич рассказал, что привело к нападению на сербов в Косово
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Лукашевич рассказал, что привело к нападению на сербов в Косово 

РИА Новости 2 часа назад
ВЕНА, 12 апр — РИА Новости. Нападение полицейского спецназа на мирное собрание сербов в Косовской Митровице стало результатом попустительской политики развернутых в регионе натовских Сил для Косово и миссии ЕС, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Вечером 26 марта спецназ косовской полиции ворвался в административное здание в Косовской Митровице, где проходило заседание «круглого стола» по косовской проблематике, и задержал директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича. В ходе операции полицейские использовали против безоружных сербов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, активно применяли приклады и приемы рукопашного боя. Различные травмы получили 32 человека, включая высокопоставленных чиновников. Джурич после краткой судебной процедуры в Приштине был выдворен из края «за нелегальное пересечение границы».
"Такие действия полиции, которые вряд ли могли быть предприняты без приказа косовских властей и одобрения их покровителей, стали результатом откровенно попустительской политики развернутых в крае международных присутствий — натовских Сил для Косово (KFOR) и миссии ЕС в области верховенства закона (EULEX). Призванные по резолюции 1244 Совета Безопасности ООН нести основную ответственность за обеспечение безопасности неалбанского населения Косово, они продолжают закрывать глаза, а то и вовсе покрывать творящееся в крае беззаконие. Не смогли, а скорее не захотели они среагировать и на последнее нападение косовской полиции на сербов, несмотря на свой мандат, не предприняв усилий по недопущению противоправных действий косоваров", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он подчеркнул, что бездействие международных миссий в ответ на провокации Приштины, слепая поддержка косовских албанцев, игнорирование интересов Белграда и косовских сербов чреваты рецидивом вооруженных столкновений в Косово, дестабилизацией в западнобалканском регионе в целом.
"Призываем всех, имеющих влияние на косовскую верхушку, не забывать про свою ответственность за происходящее. Требуется недвусмысленная реакция в отношении произошедшего … Все участники косовского урегулирования должны неукоснительно выполнять резолюцию 1244 СБ ООН, а международные присутствия — действовать в строгом соответствии с их мандатами по обеспечению мира и стабильности в крае", — добавил постпред.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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