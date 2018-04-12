Лукашевич: бездействие международных сил в Косове грозит дестабилизацией в этом регионе

ВЕНА, 12 апреля. / ТАСС /. Бездействие международных миссий в отношении провокаций Приштины и игнорирование интересов косовских сербов угрожает дестабилизацией в западнобалканском регионе. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене

"Бездействие международных присутствий в ответ на провокации Приштины, слепая поддержка косовоалбанцев, игнорирование интересов Белграда и косовских сербов чреваты рецидивом вооруженных столкновений в Косово, дестабилизацией в западнобалканском регионе в целом. Пока только хладнокровная реакция властей Сербии в сложившихся условиях не дает разгореться пожару, как того, видимо, желали бы косовоалбанские власти", — заметил Лукашевич.

"Требуется недвусмысленная реакция в отношении произошедшего. Адресовать сдерживающие сигналы двум сторонам — Приштине и Белграду — это все равно, что ставить знак равенства между преступником и жертвой", — подчеркнул дипломат. По его словам, все участники косовского урегулирования должны неукоснительно выполнять резолюцию 1244 СБ ООН , а международные присутствия — действовать в строгом соответствии с их мандатами по обеспечению мира и стабильности в крае.

В то же время Лукашевич поблагодарил миссию ОБСЕ за оперативное информирование об обстоятельствах случившегося 26 марта. «Рассчитываем, что полевое присутствие даст публичную оценку действиям косовской полиции, которые бросают тень на многолетнее содействие в их становлении со стороны ОБСЕ. Вполне очевидно, что последний случай свидетельствует, что работа полиции в Косово, как минимум, далека от демократических стандартов», — заключил он.

Нападение косовского спецназа на мирных сербов в Косовска-Митровице стало результатом попустительства развернутых там натовских Сил для Косово и Миссии ЕС в области верховенства закона, заявил Александр Лукашевич.

"Такие действия полиции, которые вряд ли могли быть предприняты без приказа косовских властей и одобрения их покровителей, стали результатом откровенно попустительской политики развернутых в крае международных присутствий — натовских Сил для Косово (KFOR) и Миссии ЕС в области верховенства закона (EULEX)", — сказал Лукашевич.

Как добавил дипломат, «призванные по резолюции 1244 Совета Безопасности ООН нести основную ответственность за обеспечение безопасности неалбанского населения Косово они продолжают закрывать глаза, а то и вовсе покрывать творящееся в крае беззаконие». «Не смогли, а скорее не захотели они среагировать и на последнее нападение косовской полиции на сербов, несмотря на свой мандат, не предприняв усилий по недопущению противоправных действий косоваров», — подчеркнул Лукашевич.

Позиция России

Россия возмущена нападением косовского спецназа на мирных сербов в Косовске-Митровице. Эта акция была нацелена на запугивание и унижение сербов в Косове, добавил Лукашевич.

"Возмущены вопиющим нападением 26 марта в Косовской Митровице вооруженного до зубов полицейского спецназа на мирное собрание сербов, проживающих на севере Косово и Метохии, — отметил Лукашевич. — Безоружных участников мероприятия, в том числе избранных мэров сербских городов, били прикладами автоматов по голове, заламывали руки, наставляли дула заряженных ружей на не оказывавшую сопротивления охрану собрания".

По его словам, «показная жестокость косовских спецназовцев говорит о том, что сама акция носила характер спланированной провокации, нацеленной на публичное унижение и запугивание краевых сербов».

Кроме того, в грубой форме, с применением насилия был задержан и в наручниках препровожден в Приштину руководитель канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич . «В столице края главу сербской делегации на переговорах Белграда с Приштиной в рамках брюссельского диалога несколько сотен метров провели по улице до полицейского участка, где косовоалбанцы унижали и оскорбляли его. В дальнейшем выпроводили за пределы края под лживым предлогом несоблюдения предусмотренных для въезда в Косово процедур», — рассказал постпред.

26 марта этого года около сотни косовских спецназовцев ворвались в здание в Косовска-Митровице, где шла встреча сербов с главой канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джуричем. Силовики избили участников встречи, а политика увезли в Приштину в наручниках.