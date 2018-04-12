Медведев поздравил студентов с открытием нового корпуса РНБ в Петербурге

САНКТ-. ПЕТЕРБУРГ , 12 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Российскую национальную библиотеку (РНБ), где ознакомился с экспозициями и посетил книгохранилище в новом здании. Глава кабмина также поздравил студентов и читателей с открытием нового корпуса.

"Поздравляю всех студентов и читателей с началом работы второй очереди Российской национальной библиотеки", — написал Медведев в памятной книге.

В библиотеке Медведев осмотрел экспозиции, посвященные истории строительства корпусов большого комплексного здания. С особым интересом премьер подошел к экспозиции о космонавтике и ознакомился с книжными изданиями из хранилища РНБ.

Медведев также посетил хранилище нового корпуса. «Современное, функциональное», — высказал свое мнение премьер. «Таких книгохранилищ в новом здании будет 53», — отметил Вислый. Премьер осмотрел старинные издания, подчеркнув их уникальность. Помимо этого, Медведеву рассказали тонкости процесса подготовки книг к хранению.

Хранилища нового здания РНБ оборудованы системами раздвижных и стационарных стеллажей, конструкции имеют регулируемую высоту полок, что позволяет разместить на них не только книги стандартных размеров, но и крупноформатные альбомы по искусству и мягкие брошюры. После ввода второй очереди в эксплуатацию сюда будет перемещено более 4 млн экземпляров. Вся площадь книгохранилищ будет заполнена через 15-16 лет.