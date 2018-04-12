ЖКХ‐скандал разгорелся в Химках

Скандал в Химках между собственниками и ЖКХ разгорелся из-за недовольства жителей. Одна из общественных организаций помогает собственникам в выборе совета дома. Однако не всем управляющим компаниям такие помощники по нраву, дошло даже до угроз и рукоприкладства.

Денис Мачин трудится в одной из общественных организаций Химок. Помогает жителям города разобраться с вопросами в сфере

и помогает собственникам избрать совет дома.

Также если жители попросят помощи, что помогите, пробегитесь по жильцам, напечатайте нам бланки, потому что это все деньги. У людей этих денег нет, поэтому вот есть мы, кто готов помочь

— Денис Мачин,

И помогали себе спокойно, пока однажды Денису не поступил звонок от разъяренного мужчины, который представился директором управляющей компании. От таких угроз просто волосы дыбом.

А в одном из дворов микрорайона Сходня общественникам и вовсе устроили настоящую засаду, которую общественники сняли на камеру, но чем разозлил управленцев Денис только догадывается.

Возможно, я не утверждаю этого, всего лишь возможно, что управляющим компаниям не выгодно иметь совет дома, потому что по факту — совет дома может управлять управляющей компанией

— Денис Мачин.

Впрочем, в офисе управляющей компании, куда дозвонился корреспондент канала «360» рассказывают, таких общественников они, конечно, видеть у себя во дворах не хотят, потому что считают, что с советом дома жителям лучше определиться самостоятельно. Но вот чтобы скандалить и тем более угрожать, по их словам, такого не было.

На записи были представители других управляющих компаний, это все было не на нашей территории, а на Ленина,

по-моему, но я видела все эти записи

— Анна, представитель УК «ЖилСервис -Химки».

А вот эксперты говорят, то, чем занимаются и самое главное за что теперь уже, получается, страдают общественники имеет смысл только в том случае, если на сторону активистов встанет хотя бы один из жителей.

Стоит отметить, что если в доме есть инициативные собственники и есть некий фонд, движение, которое хочет собственникам помогать, то в таком случае все уведомления, все извещения об общем собрании от имени данного собственника, может осуществлять данный фонд

Вот и получается, хотели помочь, а в итоге настроили против себя уже небольшой район. Но вот только общественники решили не сдаваться. Говорят, что работают не первый день, и свое дело знают.