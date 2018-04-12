Борьба с сырьевыми браконьерами продолжается

По данным мониторинга регионального минимущества, в прошлом году специалистами выявлено 34 случая незаконной добычи полезных ископаемых. От этого страдают добросовестные недропользователи, которые не могут конкурировать на рынке с бросовыми ценами теневого сектора.

По словам директора Сосновской минеральной компании Андрея Подивилова, нелегалы не несут затрат на разведку запасов, разработку проектной документации, не платят налоги. Поэтому теневой сектор процветает. Латентный рынок незаконной добычи приблизился к 50 процентам, убежден эксперт. «Нелегальная добыча ископаемых больно бьет по законопослушному бизнесу, — говорит Андрей Подивилов. — Ведь мы сегодня вынуждены нести немалые расходы еще и на охрану карьера, куда наведываются браконьеры».

Как сообщил министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков , муниципалитеты должны тщательнее контролировать разработку недр, сообщать о фактах незаконной добычи. Правда, не всегда такой контроль ведется на местах: только в трех районах области регулярно отслеживают ситуацию и успевают предупредить хищения, в остальных — разбираются, как правило, уже по факту.

В основном нелегально на Южном Урале добывают легкоизвлекаемые общераспространенные ископаемые — пески, глины, строительные камни. Спрос на них из года в год только растет, поэтому проблем со сбытом теневой продукции не возникает.

"Поставки контрафакта возможны в дорожную сферу и на предприятия стройиндустрии, -говорит президент Союза предприятий стройиндустрии Южного Урала Алексей Салтыков . — Определяющую роль играет низкая цена, поэтому так сложно избавится от контрафакта на рынке".

Добыча черных, цветных и драгоценных металлов требует хорошей технической оснастки и весьма продолжительна по времени, поэтому случаи нелегальных разработок в этой сфере в регионе сведены к минимуму. Но и тут выявляются нарушения. Свыше ста случаев работы без лицензии установлено сотрудниками управления Росприроднадзора по Челябинской области в прошлом году, 22 случая — с нарушением условий лицензии. При этом число плановых проверок надзорного органа из года в год только сокращается: в прошлом году проведено 27, тогда как годом ранее — 42.

По словам координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталия Вороного, причиной браконьерства являются низкие штрафы. «Изменить ситуацию можно только ужесточением наказания, — считает эксперт. — Наша инициатива заключается в том, чтобы была возможность конфисковать технику. Заберут экскаватор, и тогда люди начнут задумываться, стоит ли заниматься теневым промыслом».

А вот в Забайкальском крае предлагается ввести патентную систему на добычу золота. Это может стать альтернативой «вольному приносу», более простой в плане правового статуса и с точки зрения налогообложения. И вместе с тем позволит решить проблему незаконной добычи.

Идея разрешить ИП добывать золото на россыпях, не имеющих промназначения, обсуждается в стране с 1990-х годов. Предпринимались попытки принять федеральный закон — в 2003 и в 2010 годах, но неуспешно. Очередная законодательная инициатива была представлена в 2016-м — согласно ей предлагается сделать Магаданскую область пилотной территорией, на которой будет обкатываться разработка непромышленных россыпей ИП. Если она будет признана успешной, изменения распространят на другие добывающие регионы.

В августе 2017 года Минприроды России обнародовало этот проект. Забайкалье активно подключилось к обсуждению, и даже направило соответствующее обращение к правительству и Госдуме с предложением включить регион в список пилотных. А в марте этого года в СовФеде региональное минприроды заявило об альтернативном предложении — ввести в Забайкальском крае в качестве эксперимента систему патентов в сфере золотодобычи на мелких месторождениях и техногенных россыпях.

"Для работы граждане должны будут получить не лицензию, а патент на добычу золота. Вместе с ним они получат и участок из числа мелких (в том числе техногенных) месторождений и проявлений, неучтенных госбалансом запасов полезных ископаемых РФ. А дальше — кому как повезет. При этом золото будет сдаваться именно государству, и тем самым мы сможем повысить объемы золотодобычи в регионе", -заявил Александр Волков , министр природных ресурсов Забайкальского края.

Как поясняют в правительстве края, это позволит решить вопрос с криминальной добычей золота, а кроме того, пополнит бюджет глубоко дотационного региона, решит проблему занятости и даст населению легальный способ заработать на жизнь. «Мы ведь понимаем, что на незаконную промывку людей подчас толкает отсутствие другого источника дохода», — пояснил Волков.

Предложение забайкальцев учитывает и те поправки, которые уже внесены в Госдуму в ходе обсуждения законопроекта минприроды — право геологического изучения участков недр с признаками россыпного золота, увеличения лимита возможной добычи до 20 килограммов, использование средств малой механизации, привлечение членов семьи и наемных рабочих — до трех человек. «Это даст возможности для создания новых рабочих мест и повышения занятости населения, а также дополнительно обеспечит безопасность работы», — пояснил член СовФеда от Забайкальского края Степан Жиряков.

По оценкам минприроды Забайкалья, золото сегодня добывается на территории 17 районов, в которых проживают более 350 тысяч человек. При этом россыпей с запасами золота до 10 килограммов, в том числе техногенных отвалов, — тысячи. Разрабатывать их промспособом нецелесообразно. Зато они могли быть интересны индивидуальным старателям. Но поскольку добыча золота разрешена только юрлицам, подобные россыпи осваиваются преимущественно незаконно.

В министерстве полагают, что объемы «черной» золотодобычи в крае достигают 20 процентов от официальных цифр. В прошлом году в Забайкалье старатели отчитались о добыче более 13 тонн золота. По мнению Степана Жирякова, патентный подход может стать альтернативным решением проблем незаконной добычи в условиях, когда перспектива закона о вольном приносе не ясна. Тем более, что этот проект вызывает опасения со стороны Союза старателей и правоохранителей, которые полагают, что вольный принос станет лазейкой для «отмыва» незаконно добытого драгметалла.

мнение

Степан Жиряков, зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

Незаконная добыча драгметаллов год из года только растет. По оценке Союза золотопромышленников, нелегальная добыча золота в РФ составляет ежегодно около 10 процентов от легальной, то есть 15-20 тонн. Государству причиняется многомиллиардный ущерб.

По закону, за хищение полезных ископаемых предусмотрено суровое наказание, вплоть до 10 лет заключения. Но на практике нарушители отделываются лишь «легким испугом», то есть им инкриминируется административное правонарушение за пользование недрами без лицензии, что влечет штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При рассмотрении дел по незаконной добыче не учитывается экологический ущерб, нанесенный животному миру, лесному хозяйству и землепользованию, не взыскивается НДПИ.

Все преступления в этой сфере должны квалифицироваться исключительно как уголовные, с ужесточением при повторном выявлении.

Кроме того, необходимо предусмотреть конфискацию применяемой для незаконной добычи техники и оборудования. А ведь это позволит не только уменьшить масштаб незаконного оборота золота, но и пополнить бюджет за счет реализации конфискованного имущества.