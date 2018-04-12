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Детскую площадку на Лечебной улице обустроят с учётом пожеланий жителей
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Детскую площадку на Лечебной улице обустроят с учётом пожеланий жителей 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Комплексный ремонт планируется провести на детской площадке, которую жители Соколиной горы самостоятельно выбрали для благоустройства при голосовании на портале «Активный гражданин».
На детской площадке, которая находится около дома 17 на улице Лечебная и дома 19 на Окружном проезде, запланирован ремонт 1200 квадратных метров асфальта и восстановление 500 квадратных метров газона. Кроме того, здесь восстановят 150 погонных метров бетонного камня. Впервые на детской площадке на Лечебной появится полиуретановое покрытие — оно смягчает удары детей при падении.
В этом дворе также проведут замену 18 единиц игрового оборудования и контейнерной площадки. Игровое оборудование жители Соколиной горы также могли выбрать в голосовании на портале «Активный гражданин», и это будут карусель, домик-песочница, комплекс «Кремль» и подвесные качели с двумя секциями.
Фото: Светлана Яковлева.
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