Защита Улюкаева подаст кассационную жалобу на приговор 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Защита бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева продолжит обжаловать его приговор и подаст кассацию, заявила журналистам адвокат Дариджан Квеидзе.
"Мы подадим кассационную жалобу", — сказала она после того, как Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для бывшего министра, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения.
После решения апелляции, таким образом, приговор вступил в законную силу.