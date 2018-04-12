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Защита Улюкаева подаст кассационную жалобу на приговор
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Защита Улюкаева подаст кассационную жалобу на приговор 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Защита бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева продолжит обжаловать его приговор и подаст кассацию, заявила журналистам адвокат Дариджан Квеидзе.
"Мы подадим кассационную жалобу", — сказала она после того, как Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для бывшего министра, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения.
После решения апелляции, таким образом, приговор вступил в законную силу.
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