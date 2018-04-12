Фёдоров предложил включить Кисловодск в список исторических городов

«Основа сохранения исторического облика, богатейшего историко-культурного наследия города должна быть обеспечена на законодательном уровне. Кисловодск вправе претендовать и на включение в перечень исторических городов и поселений», — отметил сенатор в рамках заседания рабочей группы по взаимодействию с органами власти по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска.

Участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам, связанным с реализацией и внесением изменений в список мероприятий по комплексному развитию Кисловодска.

Необходимость поправок, как отметил Фёдоров, связана с необходимостью привести в соответствие с текущими экономическими реалиями план мероприятий, который был разработан в конце 2016 года.

Первый вице-спикер также подчеркнул, что Минздравом разработан проект Стратегии развития санаторно-курортного комплекса России , где основное внимание обращено на необходимость стимулирования инвестиционной деятельности в нём.

Принятие документа, по словам Фёдорова, создаст предпосылки для расширения перечня мероприятий, которые могли бы быть осуществлены и в рамках плана комплексного развития города.