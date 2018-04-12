Фёдоров предложил включить Кисловодск в список исторических городов 

Кисловодск может быть включён в перечень исторических городов и поселений как город с богатым историко-культурным наследием, считает первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров, сообщается в пресс-релизе палаты регионов.
«Основа сохранения исторического облика, богатейшего историко-культурного наследия города должна быть обеспечена на законодательном уровне. Кисловодск вправе претендовать и на включение в перечень исторических городов и поселений», — отметил сенатор в рамках заседания рабочей группы по взаимодействию с органами власти по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска.
Участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам, связанным с реализацией и внесением изменений в список мероприятий по комплексному развитию Кисловодска.
Необходимость поправок, как отметил Фёдоров, связана с необходимостью привести в соответствие с текущими экономическими реалиями план мероприятий, который был разработан в конце 2016 года.
Первый вице-спикер также подчеркнул, что Минздравом разработан проект Стратегии развития санаторно-курортного комплекса России, где основное внимание обращено на необходимость стимулирования инвестиционной деятельности в нём.
Принятие документа, по словам Фёдорова, создаст предпосылки для расширения перечня мероприятий, которые могли бы быть осуществлены и в рамках плана комплексного развития города.
Парламентарий также подчеркнул, что вопросы развития Кисловодска находятся на особом контроле палаты и лично председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.