В пригороде Оренбурга обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны

Под Оренбургом сотрудники Росгвардии уничтожили опасный артиллерийский снаряд.

Боеприпас в пригороде областного центра нашел местный житель во время прогулки с собакой. Опасная находка со следами коррозии находилась в овраге у лесополосы. По предварительной версии, снаряд обнаружен на месте военного полигона времен Великой Отечественной войны.

Взрывотехников ОМОН выяснили, что снаряд — шрапнельный боеприпас калибра 76 мм, головной взрыватель был на месте. Его вывезли в безопасное место и подорвали, сообщает пресс-служба управления.