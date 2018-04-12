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В пригороде Оренбурга обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны
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В пригороде Оренбурга обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны 

АиФ-Оренбург 41 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
Под Оренбургом сотрудники Росгвардии уничтожили опасный артиллерийский снаряд.
Боеприпас в пригороде областного центра нашел местный житель во время прогулки с собакой. Опасная находка со следами коррозии находилась в овраге у лесополосы. По предварительной версии, снаряд обнаружен на месте военного полигона времен Великой Отечественной войны.
Взрывотехников ОМОН выяснили, что снаряд — шрапнельный боеприпас калибра 76 мм, головной взрыватель был на месте. Его вывезли в безопасное место и подорвали, сообщает пресс-служба управления.
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