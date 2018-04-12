САФУ запустил программу подготовки специалистов по социальной адаптации мигрантов

ТАСС , 12 апреля. Северный Арктический федеральный университет (САФУ), расположенный в Архангельске , запустил программу повышения квалификации, посвященную проблематике социальной адаптации мигрантов. Первыми слушателями курса стали чиновники, представители общественных организаций и педагоги, сообщает пресс-служба университета.

"Программа повышения квалификации «Основы коммуникации в поликультурном обществе. Социальная адаптация мигрантов» начала работу сегодня, 12 апреля. Обучение пройдут специалисты самых разных направлений: сотрудники органов власти, общественных организаций, учебных заведений", — говорится в сообщении.

В программу войдут лекции и мастер-классы от ученых из Архангельска, Санкт-Петербурга , республики Марий Эл. Разработана программа была специалистами САФУ.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Поморье — территория межнационального диалога и согласия», направленного на развитие межкультурного диалога в регионе.