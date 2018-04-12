Жители района узнают о планах ремонта подъездов и благоустройства на встрече с главой управы

В среду, 18 апреля, в школе №1947 состоится встреча главы управы района Соколиная гора Александра Аксенова с жителями района.

На встрече будет обсуждаться ремонт подъездов Соколиной горы и планы по благоустройству территорий весной-летом нынешнего года. После обзорной части встречи соколинцы смогут задать интересующие их вопросы руководству управы, сотрудникам разных отделов — строительства, ЖКХ и благоустройства, торговли, — и представителям социальных и досуговых учреждений. Участие в мероприятии примет представитель ЦОДД по ВАО.

В этом году в Соколиной горе запланировано привести в порядок 166 подъездов в 60 многоквартирных домах. По 32 адресам планируется провести локальное и комплексное благоустройство.

Начало встречи 18 апреля в 19:00.

Адрес: улица Щербаковская, 36А (школа № 1947).

Вход свободный.