СМИ: Хлои Кардашьян родила дочь возлюбленному-изменщику 

Малышка, сообщает TMZ, родилась в одной из клиник Кливленда. Родильное отделение сейчас оцеплено полицией. Семейство Кардашьян пока не спешит подтвердить пополнение в соцсетях.
Рождение долгожданного первенца для Хлои оказалось омрачено печальными новостями: буквально на днях благодаря утекшим в Сеть видео стало известно, что возлюбленный-баскетболист Тристан Томпсон изменял ей по крайней мере с тремя разными женщинами, одна из которых также объявила себя беременной. Пока ни Хлои, ни Тристан никак не комментировали скандал. Интересно, как назовут новорожденную в семье, где у нее уже подрастают двоюродные сестренки Дрим, Сторми и Чикаго?
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Фото:Instagram