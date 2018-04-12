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СМИ: Хлои Кардашьян родила дочь возлюбленному-изменщику
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СМИ: Хлои Кардашьян родила дочь возлюбленному-изменщику 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
Малышка, сообщает TMZ, родилась в одной из клиник Кливленда. Родильное отделение сейчас оцеплено полицией. Семейство Кардашьян пока не спешит подтвердить пополнение в соцсетях.
Рождение долгожданного первенца для Хлои оказалось омрачено печальными новостями: буквально на днях благодаря утекшим в Сеть видео стало известно, что возлюбленный-баскетболист Тристан Томпсон изменял ей по крайней мере с тремя разными женщинами, одна из которых также объявила себя беременной. Пока ни Хлои, ни Тристан никак не комментировали скандал. Интересно, как назовут новорожденную в семье, где у нее уже подрастают двоюродные сестренки Дрим, Сторми и Чикаго?
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Фото:Instagram
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