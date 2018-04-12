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ОЗХО не назвала формулу вещества, которым отравили Скрипалей
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ОЗХО не назвала формулу вещества, которым отравили Скрипалей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Москва24
В публичной части доклада ОЗХО, ставшей доступной вчера СМИ, не фигурирует название «Новичок»
В четверг ОЗХО с согласия Лондона распространила отчет по итогам завершившегося расследования между всеми странами — участницами Конвенции по запрещению химоружия, включая Россию. Эксперты технического секретариата пришли к выводу (который, впрочем, был предсказуем), что в образцах, взятых из окружающей среды, и в медико-биологических пробах присутствовало «токсическое химическое вещество». Оно, по данным телеканала Sky News, в распоряжение которого попали выдержки документа, «имело высокую чистоту». «Такой вывод был сделан на основании практически полного отсутствия примесей», — говорится в докладе. Как передает ТАСС со ссылкой на Associated Press, его авторы «подтверждают выводы Британии о природе этого вещества». Однако название яда и его формула останутся засекреченными и будут доступны лишь членам ОЗХО. Нет в докладе и ответа на главный вопрос о происхождении нервно-паралитического агента — впрочем, такие выводы и не входили в компетенцию технических экспертов, на что ранее обращали внимание в Москве.
Между тем  Посольство РФ в Лондоне выразило сомнения в подлинности заявления выписанной из больницы Юлии Скрипаль, опубликованного Скотленд-Ярдом. «Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками», — обращают внимание дипломаты.
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