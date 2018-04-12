В конце мая работа должна закипеть в 33-ех дворах Костромы

В этом году на преображение 33 костромских дворов по программе «Формирование современной городской среды» потратят чуть больше 80 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Список дворов, в которых пройдут работы, уже утвердили. Большое внимание уделят водоотведению поверхностных стоков. Еще в прошлом году стало понятно, что это необходимо.

Например, устройство ливневки пройдет на территории, прилегающей к многоквартирным домам в микрорайонах Якиманиха и Юбилейный, у дома № 9 по улице Машиностроителей и дома № 10а по Кинешемскому шоссе.

Во дворах в микрорайоне Якиманиха и по улице Пятницкой выполнят одни из самых дорогих работ — устройство наружного освещения. Увеличится объем асфальтирования дворов и внутриквартальных проездов.

Жители стали более активными и принимают участие в софинансировании. В прошлом году оно составило 800 тысяч, а в этом — 1 миллион 300 тысяч.

В целом же асфальтирование ждет 32 двора, организация парковок — 13 дворов, водоотведение — 7, освещение — 12, установка игрового оборудования — 16, озеленение — 11, установка урн и скамеек — 18, установка контейнерной площадки — 1.

Сейчас проходит конкурс среди организаций, чтобы определить исполнителя работ. Начнется благоустройство 25 мая.