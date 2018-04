Стена между США и Мексикой нарушит экосистемы Техаса 

Группа американских биологов проанализировала последствия сооружения стены между США Мексикой для экосистем Техаса в журнале Frontiers of Ecology and the Environment. Об этом сообщает портал Phys.org. Исследователи считают, что реализация проекта нанесет значительный ущерб растительному и животному миру региона, а также экотуризму.