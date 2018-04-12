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В Калининграде обсуждают переход на «летнее» время
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В Калининграде обсуждают переход на «летнее» время 

Мой Калининград 57 минут назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области местная Общественная палата решила выяснить мнение населения о том, какое время оптимально для региона: «летнее», «зимнее» или сезонное.
В Калининградской области активно обсуждается вопрос возврата «летнего» времени (часовая зона UTC+3), которое позволяет более рационально использовать светлое время суток весной, летом и осенью за счет смещения светлых часов на вечер, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 12 апреля 2018 года, в Общественной палате Калининградской области.
«Летнее» время может быть введено двумя способами:
— на постоянной основе (в таком режиме область жила в общей сложности 38 лет с 1946 г. по 1980 г. и с 2011 г. по 2014 г.)
— на сезонной основе (в этом варианте «летнее» время суммарно применялось 30 лет: с 1981 г. по 1988 г. по сценарию UTC+3 зимой/UTC+4 летом и с 1989 г. по 2011 г. по сценарию UTC+2 зимой/UTC+3 летом).
В 2014 г. Россия перешла на постоянное «зимнее» время. После этого жители многих регионов оказались недовольны тем, что летом рассвет наступает в 3-4 утра, а вечера стали темными.
Для решения проблемы 10 регионов России уже перевели стрелки часов на 1 час вперед. Целесообразность такого шага изучается и в Калининградской области.
В опросном листе в интернете под «зимним» временем подразумевается часовой пояс UTC+2, под «летним» временем — часовой пояс UTC+3. Отклонение времени восходов и закатов для других населенных пунктов Калининградской области не превышает 10 минут от значений, указанных для Калининграда.
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