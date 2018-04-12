В Калининграде обсуждают переход на «летнее» время

В Калининградской области активно обсуждается вопрос возврата «летнего» времени (часовая зона UTC+3), которое позволяет более рационально использовать светлое время суток весной, летом и осенью за счет смещения светлых часов на вечер, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 12 апреля 2018 года, в Общественной палате Калининградской области.

«Летнее» время может быть введено двумя способами:

— на постоянной основе (в таком режиме область жила в общей сложности 38 лет с 1946 г. по 1980 г. и с 2011 г. по 2014 г.)

— на сезонной основе (в этом варианте «летнее» время суммарно применялось 30 лет: с 1981 г. по 1988 г. по сценарию UTC+3 зимой/UTC+4 летом и с 1989 г. по 2011 г. по сценарию UTC+2 зимой/UTC+3 летом).

В 2014 г. Россия перешла на постоянное «зимнее» время. После этого жители многих регионов оказались недовольны тем, что летом рассвет наступает в 3-4 утра, а вечера стали темными.

Для решения проблемы 10 регионов России уже перевели стрелки часов на 1 час вперед. Целесообразность такого шага изучается и в Калининградской области.

В опросном листе в интернете под «зимним» временем подразумевается часовой пояс UTC+2, под «летним» временем — часовой пояс UTC+3. Отклонение времени восходов и закатов для других населенных пунктов Калининградской области не превышает 10 минут от значений, указанных для Калининграда.