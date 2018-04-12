Фаррахов: цифровая экономика поспособствует долголетию россиян

На Красноярском экономическом форуме (КЭФ) депутаты Госдумы обсудят способы продления средней продолжительности жизни граждан до 76 лет. Этому, в частности, может поспособствовать переход к цифровой экономике, отметил один из экспертов форума, член Комитета Годумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов

Красноярском крае 12 апреля стартовал Красноярский экономический форум — один из самых представительных российских форумов, наряду с Сочинским и Санкт-Петербургским. На полях форума будут работать переговорные площадки для лидеров бизнеса и государственного управления, политиков и общественных организаций. В работе секций форума примут участие и депутаты Государственной Думы.

«Завтра я участвую в трёх ключевых секциях: «Цифровая экономика», «Цифровая экономика регионов» и «Цифровая экономика здравоохранения». То есть всё, что связано с теми задачами, которые ставил наш спикер Вячеслав Володин », — рассказал « Парламентской газете » Айрат Фаррахов.

По словам законодателя, Госдума может оказать серьёзное содействие развитию цифровой экономики и таким образом подтолкнуть российскую экономику к получению дополнительных ресурсов и дополнительных конкурентных преимуществ.

«Цифровая экономика, если она будет эффективно развиваться, уже в обозримом будущем может принести в российский бюджет не менее 10 триллионов рублей. Поэтому мы должны оказать максимальное содействие в части законодательного нормативного регулирования цифровой экономики. Это позволит нам сократить отставание там, где оно есть, и даже стать лидерами там, где это возможно», — уверен политик.

Фаррахов напомнил, что одна из приоритетных задач для депутатов — реализация Послания Президента и тех задач, которые он поставил. В частности, амбициозной задачей станет повышение уровня ожидаемой продолжительности жизни с 72 до 76 лет.

«На мой взгляд, ни одна страна на сегодняшний день не может решить такую задачу. Но в Российской Федерации она решаема, потому что мы имеем для этого достаточно резервов», — убеждён парламентарий.

По его словам, главным резервом станет возможность перейти на «цифру», избавившись от неэффективной работы, снизив бумажную волокиту и в сжатые сроки подняв производительность труда.

«Надо не забывать, что человеческий капитал — это главный капитал нашей страны. И в условиях, когда мы сегодня имеем очень неблагоприятную демографию, переход на цифровые рельсы вполне может стать решающим фактором в решении тех задач, которые мы перед собой ставим», — заключил Айрат Фаррахов.