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Для выполнения Парижского соглашения выбросы цементного производства нужно снизить вдвое
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Для выполнения Парижского соглашения выбросы цементного производства нужно снизить вдвое 

ТАСС 55 минут назад
Для достижения целей Парижского соглашения выбросы парниковых газов в цементном производстве необходимо сократить в два раза, говорится в новом докладе проекта углеродной отчетности СDP. Об этом сообщает газета The Guardian. На изготовление цемента приходится 6% глобальной углеродной эмиссии, что делает его вторым по величине источником выбросов после стали.
В докладе проанализировано 13 крупнейших компаний, выпускающих цемент, с совокупной рыночной капитализацией $150 млрд Их объем производства составляет 16% от общемирового.
Для изменения ситуации необходимо добиться снижения выбросов парниковых газов, непосредственно связанных с химическими процессами производства, или развить до высокого уровня технологии улавливания углерода, а также повысить энергоэффективность сектора. Шаги в этом направлении делались на протяжении многих лет, но достигнутых результатов недостаточно для выполнения целей Парижского соглашения. По данным CDP, наибольших успехов на этом направлении добились индийские компании.
В Европе углеродную эмиссию цементного производства предполагалось уменьшить в рамках Схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов ЕС, действующей с 2005 года. Однако расценки на этом рынке неоднократно падали из-за избыточного предоставления разрешений, что снизило эффективность системы.
Генеральный директор СDP Пол Симпсон (Paul Simpson) предупредил, что в случае отсутствия значительного прогресса в сфере сокращения выбросов производители цемента будут подвергаться все большему давлению со стороны инвесторов и потребителей и все более жесткому государственному регулированию, а издержки в долгосрочной перспективе будут возрастать.
Среди новых экологичных решений: предложенная австралийскими учеными технология использования переработанного пластика вместо стали для укрепления бетонных конструкций и разработанный David Ball Group бесцементный бетон — более долговечный и имеющий углеродный след на 95% ниже, чем у обычного.
Материал предоставлен проектом "+1".
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