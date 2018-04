9 мозговыносящих оптических иллюзий: от бесконечной дыры в руке до волнистого пола

В интернете часто появляются разные оптические иллюзии, над разгадкой которых спорят всем миром. Playboy решил собрать самые мозговыносящие изображения, способные выбить тебя из реальности.

Недавно на просторах сети появилась новая оптическая иллюзия, на которой изображены размытые цветные пятна на белом фоне. Автор картинки заявил, что, если начать всматриваться в изображение около минуты, то перед зрителем останется только белый фон.

@primaryeyecare1

Ученые объясняют эту оптическую иллюзию эффектом Трокслера. Его суть заключается в том, что человеческий мозг способен игнорировать сигналы рецепторов, если взгляд сосредоточен на каком-либо объекте продолжительное время. То есть, когда периферийные детали размыты, они в конечном итоге исчезают.

Такой же эффект человек может наблюдать, например, когда надевает нижнее белье утром. Первые несколько секунд он ощущает присутствие одежды, но уже вскоре его сенсорные нейроны адаптируются, и чувство присутствия трусов пропадает.

Впечатленные особенностями человеческого восприятия, мы решили не останавливаться на одной оптической иллюзии и составить подборку изображений, способных сломать тебе мозг.

Ровный пол Все верно, это абсолютно ровный пол. Необычная поверхность была разработана британской компанией Casa Ceramica, а оптическая иллюзия работает только в том случае, если посмотреть на пол с определенной точки.

@DuncanCook10

Одинаковый размер деталей от железной дороги

Каким бы диким это ни казалось, но эти две части игрушечной железной дороги равны. Однако левая деталь кажется заметно больше, чем деталь справа. Оптическая иллюзия называется эффектом Джастроу в честь американского психолога Джозефа Джастроу. Он еще в 19 веке объяснил, что две изогнутые фигуры будут казаться разными, если их выровнить по краю. Из-за того, что верхняя часть детали немного длиннее нижней, кажется, что размер деталей разный.

На видео наглядно продемонстрировано, как работает эта иллюзия.

My toddler's train track is freaking me out right now. What is going on here?! pic.twitter.com/9o8bVWF5KO

— marc blank-settle (@MarcSettle) 6 апреля 2016 г.

Кот спускается вниз или поднимается вверх?

Фотография невинного кота стала вирусной еще в 2015 году: пользователи сети задавались вопросом, поднимается кот или спускается.

Пытаясь найти ответ на вопрос, они прибегали ко всем возможным сферам человеческого знания — от биологии до архитектуры. После продолжительного исследования интернет-сообщество пришло к выводу, что кот спускается с лестницы, а не поднимается по ней.

@hairydel

Странное фото обнимающейся парочки

Изображение двух обнимающихся людей стало вирусным после того, как пользователь Reddit опубликовал его с подписью: «Это сломало мой мозг…»

Люди не могли понять, что происходит на фото и кто является владельцем чьих ног, пока разгадка не была найдена. Дело в том, что у темнокожего парня по бокам шорты черные, а посередине белые, что создает огромный диссонанс в восприятии происходящего.

@Blood_Reaper

Диагональные линии равны

Ты, наверное, на 100 процентов уверен, что эти диагональные линии разной длины. Очередная мозговыносящая иллюзия, которая позволяет тебе так думать, называется параллелограммом Зандера. На самом деле диагональные линии равны.

By CountingPine

Клетки A и B одинакового цвета

Эта иллюзия называется «иллюзей тени Адельсона», и она напрямую связана с восприятием нашего прошлого. Дело в том, что более светлая клетка в окружении темных будет казаться белее и наоборот. Наши глаза также привыкли игнорировать постепенные изменения уровня освещенности. Поэтому нам кажется, что клетки А и В разного цвета, но это на самом деле не так.

By Edward H. Adelson

Доказательство того, что цвета клеток одинаковые наглядно продемонстрировано в этом видео.

Под водой ли девочка?

На фото может показаться, что девочка находится под водой, но не тут-то было. Как заметили многие пользователи сети, ее волосы сухие и не плавают, а «воздушные пузыри» лишь удачно запечатленные капли воды.

@maskari

Гигантская дыра в руке

Рука человека на этом фото выглядит так, как будто в ней находится бесконечная пропасть. Иллюзия создается благодаря постепенному уменьшению прямоугольников внутри спирали.

