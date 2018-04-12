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Камеры на улицах Всеволожска обойдутся бюджету в 3 млн рублей
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Камеры на улицах Всеволожска обойдутся бюджету в 3 млн рублей 

Ivyborg.ru 1 час назад
Электронный аукцион с начальной ценой лота 3,1 млн рублей объявлен администрацией Всеволожска 11 апреля. Средства выделяются из бюджета района и пойдут на установку камер наружного видеонаблюдения во всём городе.
Согласно техзаданию, до 31 декабря в зону ответственности исполнителя попадут 29 камер, установленных на улицах Всеволожска. По мнению администрации города, камеры необходимо будет связать в единую сеть, которая должна будет отвечать за безопасность жителей Всеволожска и во многом помогать правоохранителям следить за порядком.
Заявки на участие в аукционе принимаются включительно до 27 апреля.
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