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Подвесные лестницы, качели и мини-скалодром для подростков: как еще преобразится бульвар в Калининграде
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Подвесные лестницы, качели и мини-скалодром для подростков: как еще преобразится бульвар в Калининграде 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
В Калининграде общественное обсуждение дизайн-проектов внутриквартальной территории улиц Соммера-Рокоссовского состоялось 11 апреля в городской администрации. Жители этого микрорайона внесли еще ряд предложений в проект, который создавался с учетом их пожеланий.
Первая встреча архитекторов и горожан, проживающих на территории, прилегающих к улицам Соммера и Рокоссовского состоялась 8 февраля. После нее, основываясь на пожеланиях и идеях жителей, полученных в рамках обсуждения, калининградские проектировщики из бюро «Другая архитектура» совместно с ведущими российскими создателями пространств для детей архитектурным бюро «Чехарда» и специалистами КБ «Стрелка» разработали свое видение развития данной территории. На второй встрече с населением, прошедшей 11 апреля под руководством председателя комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда Артура Крупина и проектировщики презентовали свои проекты, чтобы понять, насколько учтены потребности жителей микрорайона.
«Пожелания и замечания, полученные в рамках данного обсуждения, дополнят концепцию, разработанную КБ «Стрелка», которая позволит сделать это место востребованным и удобным для всех тех, кто живет и работает рядом. Проекты, представленные сегодня — промежуточные варианты, они будут еще корректироваться. Как видите, калининградцы активно высказывают свои предложения, почему они хотят получить на этой территории те или иные объекты. Нам тоже важно знать мнения жителей, и администрация города со своей стороны тоже высказывает свои мысли, делает замечания, которые проектировщики учитывают», — сказал Артур Крупин.
Как рассказала руководитель направления КБ «Стрелка» Наталья Маковецкая, жаркие встречи с местными жителями дают возможность сублимировать энергию эмоций еще в какие-то интересные идеи.
«На первой мы собирали все пожелания. Люди жаловались на плохое освещение, неровную дорогу, на то, что негде гулять с детьми. Мы учли все это и подготовили проект. Сегодня мы услышали еще несколько идей по обустройству территории, которые обязательно учтем. Работа с калининградцами доставляет нам истинное удовольствие, потому что в отличие от жителей других городов, ваши жители приходят на встречи подготовленными, убедительно аргументируют свои предложения, и это очень хорошо. В результате мы, разрабатывая архитектурные проекты, стараемся сделать их так, чтобы они устроили людей, максимально удовлетворили их запросы», пояснила Наталья Маковецкая.
По предложенному «Стрелкой» проекту в районе пешеходной зоны и сквера на улицах Соммера и Рокоссовского появятся детская площадка, велодорожки и парковки для автомобилей. Авторы пообещали сохранить и дополнить уже существующие зеленые зоны, выровнять дорожное покрытие, найти площадки для автопарковок, предусмотреть велодорожки, сообщили в администрации Калининграда.
В сквере на бульваре Рокоссовского архитекторы из бюро «Чехарда» предлагают создать детский городок в виде крепости. Этот проект включает в себя песочницу, подвесные лестницы и качели, а также мини-скалодром для подростков.
Проект предусматривает благоустройство сквера на Университетской и разделение зеленой зоны на улицах Соммера и Рокоссовского двусторонним проездом.
В завершение встречи горожанам пообещали доработать проект в течение месяца и вновь вынести уже окончательный вариант на суд общественности.
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