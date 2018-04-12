Аграрии Молдовы готовят сады и поля к будущему урожаю

Молдову весна в этом году пришла с опозданием. Это стало неприятным сюрпризом для аграриев. Теперь они стараются наверстать упущенное время и завершить все полевые работы в срок, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Кирка

На плодовых деревьях уже набухли почки. Садоводы говорят: обрезать ветки нужно до начала цветения, тогда урожай будет богатым. «Весной убираем сухие ветки, чтобы был просвет. Так черешня будет крупнее, с одного дерева можно будет собрать 30-40 килограммов ягод», — говорит садовод Елена Мустяцэ.

Весна в этом году началась на две недели позже обычного. Цветут пока только ранние сорта абрикоса. Скоро распустятся черешня и слива. Чтобы укрепить соцветия и защитить деревья от возможных заморозков, их опрыскивают борной кислотой.

«Это повысит иммунитет дерева. Позднее цветение это даже лучше, это защитит деревья от холода в мае. Деревья перезимовали хорошо, даже молодые сорта яблонь, которым всего год», — говорит главный агроном садоводства Галина Кукош.

Яровые должны были засеять еще в конце марта, но к работе приступили только сейчас, когда просохла земля. Несмотря на поздние сроки, первых всходов ждут уже через две недели.

«Основной запас влаги превышает норму, но это даже хорошо, потому что при таких условиях мы знаем, что озимые и старт для яровых культур точно будут», — пояснил агроном Дмитрий Челак.

Аграрии работают оперативно. Лишь на одном участке уже засеяли горохом 400 гектаров. Сразу после него придет очередь кукурузы и подсолнечника. Без потерь перенесли зимовку и озимые. В этом году ими засеяно почти 400 тысяч гектаров полей.

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