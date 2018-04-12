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Первая очередь Сакской ТЭЦ в Крыму будет запущена до июня
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Первая очередь Сакской ТЭЦ в Крыму будет запущена до июня 

Rambler News Service 1 час назад
Первая очередь Сакской ТЭЦ в Крыму будет введена в эксплуатацию до 1 июня 2018 года, вторая — 1 ноября 2018 года, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
«Запуск первого этапа Сакской ТЭЦ в режиме прямого цикла с выдачей мощности 90 МВт в сеть планируется осуществить до 1 июня 2018 года, запуск второго этапа с увеличением выдачи установленной мощности до 120 МВт — до 1 ноября 2018 года», — отмечает министерство.
Ранее компания «КрымТЭЦ» выиграла конкурс на строительство малой генерации мощностью 120 МВт на основе Сакской ТЭЦ в Крыму.
«КрымТЭЦ» специализируется на производстве электрической и тепловой энергии и является единственным гарантированным поставщиком электрической и тепловой энергии в Крымском федеральном округе. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ и Сакские тепловые сети.
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