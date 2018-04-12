Первая очередь Сакской ТЭЦ в Крыму будет запущена до июня

Первая очередь Сакской ТЭЦ в Крыму будет введена в эксплуатацию до 1 июня 2018 года, вторая — 1 ноября 2018 года, говорится в сообщении Минэнерго РФ

«Запуск первого этапа Сакской ТЭЦ в режиме прямого цикла с выдачей мощности 90 МВт в сеть планируется осуществить до 1 июня 2018 года, запуск второго этапа с увеличением выдачи установленной мощности до 120 МВт — до 1 ноября 2018 года», — отмечает министерство.

Ранее компания «КрымТЭЦ» выиграла конкурс на строительство малой генерации мощностью 120 МВт на основе Сакской ТЭЦ в Крыму.

«КрымТЭЦ» специализируется на производстве электрической и тепловой энергии и является единственным гарантированным поставщиком электрической и тепловой энергии в Крымском федеральном округе. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ и Сакские тепловые сети.