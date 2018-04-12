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В Карачаево-Черкесии назначили нового министра сельского хозяйства
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В Карачаево-Черкесии назначили нового министра сельского хозяйства 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 12 апреля. /ТАСС/. Главой минсельхоза Карачаево-Черкесии назначен депутат республиканского парламента пятого созыва 37-летний Анзор Боташев. В четверг новый министр был представлен коллективу, сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.
Боташев сменил на этом посту Умара Биджиева, возглавлявшего министерство с сентября 2015 года. Причины его ухода с министерского поста не уточняются. «Сегодня первый заместитель председателя правительства КЧР Эльдар Байчоров представил коллективу министерства сельского хозяйства республики нового министра. Указом главы Карачаево-Черкесии на эту должность назначен Анзор Боташев», — говорится в сообщении.
Боташев имеет юридическое образование, окончил Ставропольский государственный университет. До назначения работал начальником юридического отдела ОАО «Флора Кавказа».
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