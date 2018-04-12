В Карачаево-Черкесии назначили нового министра сельского хозяйства

ЧЕРКЕССК , 12 апреля. / ТАСС /. Главой минсельхоза Карачаево-Черкесии назначен депутат республиканского парламента пятого созыва 37-летний Анзор Боташев. В четверг новый министр был представлен коллективу, сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

Боташев сменил на этом посту Умара Биджиева, возглавлявшего министерство с сентября 2015 года. Причины его ухода с министерского поста не уточняются. «Сегодня первый заместитель председателя правительства КЧР Эльдар Байчоров представил коллективу министерства сельского хозяйства республики нового министра. Указом главы Карачаево-Черкесии на эту должность назначен Анзор Боташев», — говорится в сообщении.

Боташев имеет юридическое образование, окончил Ставропольский государственный университет. До назначения работал начальником юридического отдела ОАО «Флора Кавказа».