Ещё
«Парад 9 мая всегда вызывал трепет»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Парад 9 мая всегда вызывал трепет» 

РИА Новости 1 час назад
Абдуль Тейфук, Абдураманов Узеир, Абдураим Решидов, Ибраим Беркутов… Увы, эти фамилии героев Советского Союза и сыновей крымско-татарского народа известны не многим. И совсем не их биографии выдают поисковики в первую очередь, если ввести запрос «Великая Отечественная война и крымские татары». Сложная тема, к которой осторожно относятся эксперты и на которой десятилетиями спекулируют производители фейков. Наследие советской и украинской историографии приучило крымчан всех национальностей по возможности избегать дискуссий на эту тему. Однако подрастает новое поколение, и оно удивляет ответственным, зрелым подходом к прошлому своей страны и своего народа. Материал подготовлен авторами крымско-татарской версии портала "Россия для всех". Мухамеду Халилову 20 лет. Будущий историк и студент Крымского инженерно-педагогического университета — один из самых активных в республике участников движения «Волонтеры Победы», соучредитель организации «Герои Крыма». Участвовать в добровольческих движениях начал в 2015 году.
"Увидел рекламу по телевизору, что набирают волонтеров на парад 9 Мая — решил попробовать. Так все началось", — вспоминает Мухамед.
Сейчас он проводит встречи в школах, как историк встречается с детьми и рассказывает о событиях Великой Отечественной войны, помогает ветеранам, организовывает акции проекта «Герои Крыма», в рамках которой школьники высаживают аллеи в честь воевавших земляков.
Номер телефона Халилова попадает в редакцию «России для всех» благодаря небывалой активности молодого человека — таких студентов не помнят даже педагоги со стажем.
"Весной уже высадили пять аллей: одну — в Джанкое, одну — в Первомайском районе и три — в Симферополе и Симферопольском районе. В будущем будем искать возможность для установки здесь же мемориалов памяти", — рассказывает студент.
Одна из наиболее привлекательных возможностей, которую дает молодежи участие в волонтерских программах, — это поездки на форумы и конференции по всей России. Они позволяют за годы учебы обзавестись таким багажом знакомств и навыков в проведении массовых мероприятий, организационной деятельности, которые затем могут запросто обеспечить молодому специалисту работу в госструктурах или даже политическую карьеру.
Мухамед Халилов — доброволец и будущий историк
Но у Мухамеда свои сформированные и весьма зрелые жизненные принципы — он уверен, что после окончания вуза обязан вернуться в родной Джанкойский район и работать школьным учителем:
"Есть много не очень привлекательных мифов о молодежи в степном Крыму. Считается, что хорошего образования и возможностей нет, что делать там нечего. Но ведь, если все молодые и талантливые будут уезжать, так ничего и не будет. Я считаю, что нужно ехать в Симферополь, учиться и возвращаться обратно — поднимать родные места, развивать их. Я же как волонтер об этом всем рассказываю. Разве я могу сам поступить иначе и остаться в крымской столице или поехать дальше? Нет. Поэтому обязательно вернусь и буду преподавать историю в школе. Может, и не в своей, которую я оканчивал, но в нашем районе — точно".
Есть у Мухамеда планы и по усовершенствованию методики преподавания, в особенности — важных для крымских татар страниц истории.
"Конечно, все знают об Амет-Хане Султане. Но больше в школах ни о ком не рассказывают. Об Алиме Абденнановой (Разведчица, крымская татарка, замученная фашистами в возрасте 19 лет. Прим. ред.) я, например, узнал только после присвоения ей звания Героя России в 2014 году и выхода фильма «Крымская легенда». А ведь у нашего народа много героев, о которых должны знать и крымские татары, и крымчане других национальностей. Кроме того, важно организовать помощь крымским татарам в работе с архивами, ведь многие не знают, где воевали родственники, где они похоронены", — уверен Мухамед.
По его мнению, грамотная просветительская работа помогла бы и побороть мифы о нынешнем положении крымских татар в обществе. Он, например, не считает свое участие в волонтерском движении чем-то удивительным:
В Киеве пишут и говорят разное, что есть административное давление, что народ против чего-то. Таких, как я, не все понимают. Мне в лицо никогда ничего не говорили, но у нас нет родственников на Украине — только в России и Узбекистане. Я как пример приведу. В нашем Джанкойском районе из 116 волонтеров Победы — около 30 крымских татар. И это нормально. К моей деятельности семья относится замечательно — они поддержали воссоединение с Россией в 2014 году и сейчас гордятся мной. Единственное, чем родители недовольны, что из-за общественной деятельности не всегда хватает времени на учебу".
Мавиле Аблялимова — одна из тех самых 30 волонтеров — крымских татар Джанкойского района. Она учится в 11-м классе, а ряды волонтеров Победы пополнила еще в 2014 году. Этим летом планирует поступать в Крымский федеральный университет в Симферополе на факультет журналистики и продолжить волонтерскую деятельность уже в крымской столице.
"Это можно назвать моей духовной пищей. Мы занимаемся, потому что нам это интересно и не безразлично. Есть желание приобрести новый круг общения, возможность найти единомышленников. Потребность иметь роль в обществе и цель в жизни — вот наша мотивация", — делится Мавиле.
Мавиле Аблялимова волонтер и будущий журналист
На вопрос о том, как к ее деятельности относятся близкие, девушка отвечает, что только одобряют: «Особенно — сестра, потому что она тоже волонтер Победы».
"Да, украинские СМИ пишут, что нас тут к чему-то принуждают, что есть административное или правоохранительное давление — я вообще ни разу с этим не сталкивалась, — подтверждает также активистка «Волонтеров Победы» Сусанна Мавлюдова. — Я делаю то, что считаю нужным, и родственники меня поддерживают. В движении много крымско-татарской молодежи. Я более того скажу. При Украине у меня бы не было такой возможности для самореализации. А сейчас я часть большого и нужного дела, я езжу по России и встречаюсь с единомышленниками, у меня есть будущее. Я всем ровесникам скажу: если хотите чего-то в жизни добиться, хотите успеха, есть цель — просто идите твердо и работайте. Россия — это страна возможностей".
Сусанне 19 лет, она учится в Феодосии на юриста и уже три года занимается волонтерской деятельностью. Вспоминает, что после поступления в вуз познакомилась со старшими активистами, они стали приглашать, вовлекать. Так она постепенно сначала втянулась в движение, а затем и возглавила феодосийское отделение «Волонтеров Победы».
"Сначала вместе с ребятами посещала ветеранов. Я со школы очень трепетно относилась к Великой Отечественной войне, хотя каких-то семейных историй и нет. Но мне очень нравилось ходить на парад 9 Мая. Всегда эта история вызывала трепет. Потом была акция «Георгиевская ленточка». И вот так я нашла в этом самореализацию. Сейчас мы много чего проводим. Как волонтеры Победы помогаем ветеранам — и не только ко Дню Победы. У нас даже хештег есть #нетолько9мая", — рассказывает Сусанна.
"Уже в апреле хотим открыть в Симферополе и Феодосии школы волонтеров. В первую очередь будем обучать ребят организации и участию в массовых мероприятиях. Особенно важно уметь сопровождать ветеранов на парад, помогать им. Дальше — акция «Знай героев в лицо» по установке в школах информационных стендов с портретами и биографиями участников Великой Отечественной войны", — делится Сусанна.
Для реализации своих идей молодые волонтеры находят спонсорские средства, выигрывают гранты, в том числе от «Росмолодежи». Координатор проекта «Волонтеры Победы» в Крыму Елена Одновол признается, что специально за активностью именно крымских татар в проекте никто не следит.
"Но сам за себя говорит уже тот факт, что у нас из 20 муниципальных штабов четыре возглавляются крымскими татарами. Мы вообще не делим ребят на национальности, как и ветеранов. Украинец, белорус и русский могут навещать ветерана-татарина. Об этом никто не задумывается даже. Подвиг героев объединяет все народы. Это общая память и общее дело", — делится Елена.
"Волонтеры победы" — это проект, объединяющий молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, которые помогают сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. Среди проектов добровольческого движения — помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, проведение исторических квестов, сопровождение парадов 9 Мая и другие инициативы.
РИА Новости: последние новости
Дело Улюкаева показало, что неприкасаемых фигур в РФ нет, отметил эксперт Экономические санкции против КНДР ввели поздно, считает эксперт Защита Улюкаева подаст кассационную жалобу на приговор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву144
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии275
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии35
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии169
Зюганов попал в реанимацию52
Новости партнеров
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение