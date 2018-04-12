«Парад 9 мая всегда вызывал трепет»

Абдуль Тейфук, Абдураманов Узеир, Абдураим Решидов, Ибраим Беркутов… Увы, эти фамилии героев Советского Союза и сыновей крымско-татарского народа известны не многим. И совсем не их биографии выдают поисковики в первую очередь, если ввести запрос «Великая Отечественная война и крымские татары». Сложная тема, к которой осторожно относятся эксперты и на которой десятилетиями спекулируют производители фейков. Наследие советской и украинской историографии приучило крымчан всех национальностей по возможности избегать дискуссий на эту тему. Однако подрастает новое поколение, и оно удивляет ответственным, зрелым подходом к прошлому своей страны и своего народа. Материал подготовлен авторами крымско-татарской версии портала " Россия для всех". Мухамеду Халилову 20 лет. Будущий историк и студент Крымского инженерно-педагогического университета — один из самых активных в республике участников движения «Волонтеры Победы», соучредитель организации «Герои Крыма». Участвовать в добровольческих движениях начал в 2015 году.

"Увидел рекламу по телевизору, что набирают волонтеров на парад 9 Мая — решил попробовать. Так все началось", — вспоминает Мухамед.

Сейчас он проводит встречи в школах, как историк встречается с детьми и рассказывает о событиях Великой Отечественной войны, помогает ветеранам, организовывает акции проекта «Герои Крыма», в рамках которой школьники высаживают аллеи в честь воевавших земляков.

Номер телефона Халилова попадает в редакцию «России для всех» благодаря небывалой активности молодого человека — таких студентов не помнят даже педагоги со стажем.

"Весной уже высадили пять аллей: одну — в Джанкое, одну — в Первомайском районе и три — в Симферополе и Симферопольском районе. В будущем будем искать возможность для установки здесь же мемориалов памяти", — рассказывает студент.

Одна из наиболее привлекательных возможностей, которую дает молодежи участие в волонтерских программах, — это поездки на форумы и конференции по всей России. Они позволяют за годы учебы обзавестись таким багажом знакомств и навыков в проведении массовых мероприятий, организационной деятельности, которые затем могут запросто обеспечить молодому специалисту работу в госструктурах или даже политическую карьеру.

Мухамед Халилов — доброволец и будущий историк

Но у Мухамеда свои сформированные и весьма зрелые жизненные принципы — он уверен, что после окончания вуза обязан вернуться в родной Джанкойский район и работать школьным учителем:

"Есть много не очень привлекательных мифов о молодежи в степном Крыму . Считается, что хорошего образования и возможностей нет, что делать там нечего. Но ведь, если все молодые и талантливые будут уезжать, так ничего и не будет. Я считаю, что нужно ехать в Симферополь, учиться и возвращаться обратно — поднимать родные места, развивать их. Я же как волонтер об этом всем рассказываю. Разве я могу сам поступить иначе и остаться в крымской столице или поехать дальше? Нет. Поэтому обязательно вернусь и буду преподавать историю в школе. Может, и не в своей, которую я оканчивал, но в нашем районе — точно".

Есть у Мухамеда планы и по усовершенствованию методики преподавания, в особенности — важных для крымских татар страниц истории.

"Конечно, все знают об Амет-Хане Султане. Но больше в школах ни о ком не рассказывают. Об Алиме Абденнановой (Разведчица, крымская татарка, замученная фашистами в возрасте 19 лет. Прим. ред.) я, например, узнал только после присвоения ей звания Героя России в 2014 году и выхода фильма «Крымская легенда». А ведь у нашего народа много героев, о которых должны знать и крымские татары, и крымчане других национальностей. Кроме того, важно организовать помощь крымским татарам в работе с архивами, ведь многие не знают, где воевали родственники, где они похоронены", — уверен Мухамед.

По его мнению, грамотная просветительская работа помогла бы и побороть мифы о нынешнем положении крымских татар в обществе. Он, например, не считает свое участие в волонтерском движении чем-то удивительным:

В Киеве пишут и говорят разное, что есть административное давление, что народ против чего-то. Таких, как я, не все понимают. Мне в лицо никогда ничего не говорили, но у нас нет родственников на Украине — только в России и Узбекистане . Я как пример приведу. В нашем Джанкойском районе из 116 волонтеров Победы — около 30 крымских татар. И это нормально. К моей деятельности семья относится замечательно — они поддержали воссоединение с Россией в 2014 году и сейчас гордятся мной. Единственное, чем родители недовольны, что из-за общественной деятельности не всегда хватает времени на учебу".

Мавиле Аблялимова — одна из тех самых 30 волонтеров — крымских татар Джанкойского района. Она учится в 11-м классе, а ряды волонтеров Победы пополнила еще в 2014 году. Этим летом планирует поступать в Крымский федеральный университет в Симферополе на факультет журналистики и продолжить волонтерскую деятельность уже в крымской столице.

"Это можно назвать моей духовной пищей. Мы занимаемся, потому что нам это интересно и не безразлично. Есть желание приобрести новый круг общения, возможность найти единомышленников. Потребность иметь роль в обществе и цель в жизни — вот наша мотивация", — делится Мавиле.

Мавиле Аблялимова волонтер и будущий журналист

На вопрос о том, как к ее деятельности относятся близкие, девушка отвечает, что только одобряют: «Особенно — сестра, потому что она тоже волонтер Победы».

"Да, украинские СМИ пишут, что нас тут к чему-то принуждают, что есть административное или правоохранительное давление — я вообще ни разу с этим не сталкивалась, — подтверждает также активистка «Волонтеров Победы» Сусанна Мавлюдова. — Я делаю то, что считаю нужным, и родственники меня поддерживают. В движении много крымско-татарской молодежи. Я более того скажу. При Украине у меня бы не было такой возможности для самореализации. А сейчас я часть большого и нужного дела, я езжу по России и встречаюсь с единомышленниками, у меня есть будущее. Я всем ровесникам скажу: если хотите чего-то в жизни добиться, хотите успеха, есть цель — просто идите твердо и работайте. Россия — это страна возможностей".

Сусанне 19 лет, она учится в Феодосии на юриста и уже три года занимается волонтерской деятельностью. Вспоминает, что после поступления в вуз познакомилась со старшими активистами, они стали приглашать, вовлекать. Так она постепенно сначала втянулась в движение, а затем и возглавила феодосийское отделение «Волонтеров Победы».

"Сначала вместе с ребятами посещала ветеранов. Я со школы очень трепетно относилась к Великой Отечественной войне, хотя каких-то семейных историй и нет. Но мне очень нравилось ходить на парад 9 Мая. Всегда эта история вызывала трепет. Потом была акция «Георгиевская ленточка». И вот так я нашла в этом самореализацию. Сейчас мы много чего проводим. Как волонтеры Победы помогаем ветеранам — и не только ко Дню Победы. У нас даже хештег есть #нетолько9мая", — рассказывает Сусанна.

"Уже в апреле хотим открыть в Симферополе и Феодосии школы волонтеров. В первую очередь будем обучать ребят организации и участию в массовых мероприятиях. Особенно важно уметь сопровождать ветеранов на парад, помогать им. Дальше — акция «Знай героев в лицо» по установке в школах информационных стендов с портретами и биографиями участников Великой Отечественной войны", — делится Сусанна.

Для реализации своих идей молодые волонтеры находят спонсорские средства, выигрывают гранты, в том числе от «Росмолодежи». Координатор проекта «Волонтеры Победы» в Крыму Елена Одновол признается, что специально за активностью именно крымских татар в проекте никто не следит.

"Но сам за себя говорит уже тот факт, что у нас из 20 муниципальных штабов четыре возглавляются крымскими татарами. Мы вообще не делим ребят на национальности, как и ветеранов. Украинец, белорус и русский могут навещать ветерана-татарина. Об этом никто не задумывается даже. Подвиг героев объединяет все народы. Это общая память и общее дело", — делится Елена.

"Волонтеры победы" — это проект, объединяющий молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, которые помогают сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. Среди проектов добровольческого движения — помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, проведение исторических квестов, сопровождение парадов 9 Мая и другие инициативы.