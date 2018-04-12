Денис Мантуров посетил ЗАО «Таурас-Феникс»

Правительственной делегации были показаны производственные цеха завода, участки сборки и наладки пищевого оборудования, а также конструкторское бюро, объединяющее около 100 конструкторов предприятия. Гостям были продемонстрированы последние разработки в области упаковочных машин: горизонтальная линия для штучной упаковки ЛИНЕПАК, триблок розлива производительностью до 6000 бутылок в час, автомат ПИТПАК SMART для упаковки сыпучих продуктов, автомат розлива в пакеты типа Pure-Pak производительностью до 6000 упаковок в час.

В ходе визита Денис Мантуров обсудил с президентом ЗАО «Таурас-Феникс» Сигитасом Мицкусом перспективы развития российского пищевого машиностроения и основные положения проекта отраслевой стратегии, разработанного Минпромторгом России.

Учитывая, что доля фасованных продуктов питания в общем объеме потребления растет, в отдельное направление поддержки мы выделили сегмент оборудования для упаковки, —

отметил Министр.

Глава Минпромторга России поддержал проект компании по расширению мощностей машиностроительного завода, реализация которого позволит создать более 800 новых рабочих мест.

Справочно:

ЗАО «Таурас-Феникс» — машиностроительное предприятие, осуществляющее полный цикл производства современного автоматического оборудования по фасовке и упаковке широкого спектра продуктов питания и товаров непродовольственной группы, а также по производству кондитерских изделий.

Номенклатура готовой продукции завода насчитывает более 150 наименований серийно выпускаемых фасовочно-упаковочных машин и технологических линий.