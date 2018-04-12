Ещё
Денис Мантуров посетил ЗАО «Таурас-Феникс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Денис Мантуров посетил ЗАО «Таурас-Феникс» 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
12 апреля в рамках рабочей поездки г. Санкт-Петербург Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил производственную площадку ЗАО «Таурас-Феникс». Вместе с главой Минпромторга предприятие осмотрели Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, Министр энергетики Александр Новак и Министр экономического развития Максим Орешкин.
Правительственной делегации были показаны производственные цеха завода, участки сборки и наладки пищевого оборудования, а также конструкторское бюро, объединяющее около 100 конструкторов предприятия. Гостям были продемонстрированы последние разработки в области упаковочных машин: горизонтальная линия для штучной упаковки ЛИНЕПАК, триблок розлива производительностью до 6000 бутылок в час, автомат ПИТПАК SMART для упаковки сыпучих продуктов, автомат розлива в пакеты типа Pure-Pak производительностью до 6000 упаковок в час.
В ходе визита Денис Мантуров обсудил с президентом ЗАО «Таурас-Феникс» Сигитасом Мицкусом перспективы развития российского пищевого машиностроения и основные положения проекта отраслевой стратегии, разработанного Минпромторгом России.
Учитывая, что доля фасованных продуктов питания в общем объеме потребления растет, в отдельное направление поддержки мы выделили сегмент оборудования для упаковки, —
отметил Министр.
Глава Минпромторга России поддержал проект компании по расширению мощностей машиностроительного завода, реализация которого позволит создать более 800 новых рабочих мест.
Справочно:
ЗАО «Таурас-Феникс» — машиностроительное предприятие, осуществляющее полный цикл производства современного автоматического оборудования по фасовке и упаковке широкого спектра продуктов питания и товаров непродовольственной группы, а также по производству кондитерских изделий.
Номенклатура готовой продукции завода насчитывает более 150 наименований серийно выпускаемых фасовочно-упаковочных машин и технологических линий.
Потребителями оборудования компании «Таурас-Феникс» выступают более 1500 предприятий различных отраслей промышленности, в том числе: «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк», «Проктер энд Гэмбл», «Юниливер», «Объединенные кондитеры», «Илецксоль», «Данон», «Кока-Кола». Одновременно в число покупателей входит большое количество малых и средних предприятий, для которых создаются более доступные по ценам виды оборудования, а при расчетах используются гибкие системы оплаты.
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
Денис Мантуров выступил с докладом на заседании Правительственной комиссии по импортозамещению Подписан План реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции В Минпромторге России прошла стажировка для участников форума «Россия – страна возможностей»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву144
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии269
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии34
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии168
Зюганов попал в реанимацию45
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение