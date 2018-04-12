Денис Мантуров посетил ЗАО «Таурас-Феникс» 

12 апреля в рамках рабочей поездки г. Санкт-Петербург Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил производственную площадку ЗАО «Таурас-Феникс». Вместе с главой Минпромторга предприятие осмотрели Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, Министр энергетики Александр Новак и Министр экономического развития Максим Орешкин.
Правительственной делегации были показаны производственные цеха завода, участки сборки и наладки пищевого оборудования, а также конструкторское бюро, объединяющее около 100 конструкторов предприятия. Гостям были продемонстрированы последние разработки в области упаковочных машин: горизонтальная линия для штучной упаковки ЛИНЕПАК, триблок розлива производительностью до 6000 бутылок в час, автомат ПИТПАК SMART для упаковки сыпучих продуктов, автомат розлива в пакеты типа Pure-Pak производительностью до 6000 упаковок в час.
В ходе визита Денис Мантуров обсудил с президентом ЗАО «Таурас-Феникс» Сигитасом Мицкусом перспективы развития российского пищевого машиностроения и основные положения проекта отраслевой стратегии, разработанного Минпромторгом России.
Учитывая, что доля фасованных продуктов питания в общем объеме потребления растет, в отдельное направление поддержки мы выделили сегмент оборудования для упаковки, —
отметил Министр.
Глава Минпромторга России поддержал проект компании по расширению мощностей машиностроительного завода, реализация которого позволит создать более 800 новых рабочих мест.
Справочно:
ЗАО «Таурас-Феникс» — машиностроительное предприятие, осуществляющее полный цикл производства современного автоматического оборудования по фасовке и упаковке широкого спектра продуктов питания и товаров непродовольственной группы, а также по производству кондитерских изделий.
Номенклатура готовой продукции завода насчитывает более 150 наименований серийно выпускаемых фасовочно-упаковочных машин и технологических линий.
Потребителями оборудования компании «Таурас-Феникс» выступают более 1500 предприятий различных отраслей промышленности, в том числе: «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк», «Проктер энд Гэмбл», «Юниливер», «Объединенные кондитеры», «Илецксоль», «Данон», «Кока-Кола». Одновременно в число покупателей входит большое количество малых и средних предприятий, для которых создаются более доступные по ценам виды оборудования, а при расчетах используются гибкие системы оплаты.