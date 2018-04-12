Трагедия арктического конвоя PQ-17: из-за кого помощь союзников СССР оказалась на дне океана

В июле 1942 г. в арктических водах произошёл один из самых трагических эпизодов в истории поставок помощи союзников СССР в период Второй мировой войны — гибель конвоя PQ-17, который должен был доставить в Советский союз крупный военный груз в рамках лэнд-лиза. Была ли его гибель неизбежна? Или же её можно было предотвратить, если бы не ошибка командования? Сегодня этому событию посвящено множество исторических трудов, которые не оставляют сомнений в том, что причиной трагедии был неправильный расчёт первого лорда британского Адмиралтейства.

Непростой путь

Северный путь был кратчайшим маршрутом доставки помощи по ленд-лизу, к которому СССР присоединился в конце 1941 г. Но в то же время, он был и самым опасным, так как пролегал вдоль побережья оккупированной нацистами Норвегии . Помимо этого, проблемы создавало и то, что Белое море замерзало зимой, а порт Мурманск находился вблизи линии фронта. Однако в первый год войны у союзников не было иного выбора, как доставлять военные грузы этим путём. До конца 1941 г. по этому пути успешно прошло 11 конвоев, которые обозначались инициалами офицера британского Адмиралтейства Питера Квилина (Peter Quelyn), ответственного за их отправку.

Роковой приказ

Конвой PQ-17, состоявший из 35 грузовых судов, сопровождался морским эскортом под командованием Джона Брума, а также группой ближнего прикрытия, которой руководил контр-адмирал Гамильтон. PQ-17 вёз в СССР важный груз, который немцы стремились любой ценой уничтожить, ведь, по словам Валентина Пикуля , автора книги «Реквием каравану PQ-17», его потеря «отражалась на делах Восточного фронта, на делах армии Паулюса, вступающей в битву за Сталинград».

Конвой вышел из Рейкьявика 27 июня 1942 г. А 4 июля британская разведка обнаружила, что немецкий линкор «Тирпиц», которого после поражения, нанесённого королевским ВМС однотипным линкором «Бисмарк», больше всего опасались британцы, вышел со стоянки в норвежском порту. Полагая, что он намеревался атаковать конвой, первый лорд британского Адмиралтейства Дадли Паунд отдал приказ: «Команду эскорта, командующему флотом метрополии — от Адмиралтейства. Ввиду угрозы со стороны надводных кораблей противника необходимо рассредоточиться…». [С-BLOCK]

Однако это решение было принято на основе недостоверных данных. В действительности, «Тирпиц» в тот момент не направлялся на перехват конвоя, а был перебазирован в Альтен-фьорд.

5 июля, после того как было снято прикрытие конвоя PQ-17, грузовые корабли были атакованы немецкой авиацией и подлодками. В результате 23 корабля были уничтожены, погибло 153 моряков погибло.

Молчащие СМИ Обращает на себя внимание тот факт, что гибель конвоя долгое время не освещалась в прессе стран антигитлеровской коалиции, а если информация и появлялась, то без указания масштабов трагедии. Германия , напротив, вскоре распространила заявления о своём триумфе, благодаря чему о разгроме конвоя стало известно нейтральным странам. По сообщениям немецкого радио, которые в начале 1942 г. впервые были процитированы американским журналом «Life», «самолеты потопили 122000 тонн, ещё 70000 тонн потопили подводные лодки». При этом, американские СМИ указывали, что 9 июля СССР заявил, что конвой «благополучно прибыл в русский арктический порт» (речь шла об уцелевших кораблях).

Великобритании реакция на гибель PQ-17 последовала только весной 1943 г., когда морской офицер лорд Уинтер поднял этот вопрос в палате лордов. После этого в «Daily Express» была опубликована статья, из которой частично стали известны подробности трагедии июля 1942 г. Британская газета, в частности, сообщала, что было спасено всего лишь 4 судна. Однако ни СМИ, ни британские власти не говорили о возможной ошибке командования в ходе проведения операции по сопровождению конвоя.

Разоблачение

Первые обвинения в адрес союзников раздались в СССР уже после окончания войны. В 1948 г. в газете «Красный флот» было опубликовано две статьи капитана В. Андреева, который заявлял: «Главной причиной рассеивания конвоя, похоже, стала путаница в умах британского командования, преувеличенный страх перед немецкими кораблями, опасения „потерь“ в линкорах, которые „могли“ иметь место». Он также указывал, что приказ о рассеивании был отдан в тот момент, когда корабли противника находились ещё на довольно большом расстоянии («300 миль»).

Лишь в 1957 г. британцы признали ошибку Дадли Паунда, который не дожил до этого времени, скончавшись в 1943 г. от инфаркта. Об этом написал в своей книге «Война на море» официальный историк британского Адмиралтейства Стефен У. Роскилл. [С-BLOCK]