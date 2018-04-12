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За забытые вещи в петербургском метро начнут штрафовать
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За забытые вещи в петербургском метро начнут штрафовать 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Депутаты петербургского ЗакСа разработали новый законопроект о штрафах. Теперь за гадание, незаконную торговлю, попрошайничество и забытые вещи в метро граждан будут наказывать. Документ опубликовали на сайте парламента.
За гадание и попрошайничество предлагают накладывать штраф 4–5 тысяч рублей, за забытые вещи — 1–5 тысяч рублей, за незаконную торговлю — 3–5 тысяч рублей.
Ранее депутаты уже предлагали данный законопроект. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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